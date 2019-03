Lidera Chihuahua envíos a EU

Ciudad de México– Las 32 entidades federativas del país realizaron exportaciones por 387 mil 443 millones de dólares en 2018 y de ellas, cinco participaron con 51.1 por ciento del total, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Chihuahua hizo exportaciones por 51 mil 944 millones de dólares el año pasado y aportó 13.4 por ciento del total.

Le siguió Coahuila, con 40 mil 906 millones de dólares y 10.6 por ciento.

El estado de Nuevo León se ubicó en el tercer lugar con 39 mil 507 millones de dólares y generó 10.2 por ciento del total de exportaciones.

Baja California y Tamaulipas se colocaron en cuarto y quinto lugar con 38 mil 662 y 27 mil 39 millones de dólares respectivamente.

En el caso de Jalisco, su aportación a las exportaciones del año anterior fue de 5.3 por ciento, el Estado de México 5.2 por ciento y Ciudad de México 0.7 por ciento.

El instituto aclaró que dichas ventas al exterior no incluyen las exportaciones del sector agropecuario, comercio, servicios y operaciones de comercio exterior que no fue posible vincular.

Por el contrario, los estados que registraron los menores montos de exportaciones son Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur con 52, 136 y 224 millones de dólares, en ese orden.

Por su crecimiento promedio anual, el estado de Colima avanzó más en sus ventas al exterior en 2018, con 19.3 por ciento.

Otras diecisiete entidades federativas observaron tasas de crecimiento promedio anual, durante el mismo período, superiores a las exportaciones totales de 4.7 por ciento de México (fue de 4.5 por ciento la tasa sin exportaciones del sector agropecuario, comercio, servicios y operaciones de comercio exterior que no fue posible vincular).

Michoacán reportó un avance promedio de 16.2 por ciento, Guerrero de 15.6 por ciento y Guanajuato de 13.1 por ciento.

En contraste, catorce estados observaron una tasa de crecimiento promedio anual en sus exportaciones menor a la nacional y de ellos en cinco el indicador fue desfavorable.