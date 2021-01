Lidera Apple ventas globales de 'smartphones’

Internet

Nueva York— Apple Inc. se reafirmó como el vendedor número uno del mundo de teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre de 2020, gracias a las ventas récord de su último iPhone, mientras que los envíos de dispositivos de Huawei Technologies Co. colapsaron bajo el peso de las restricciones estadounidenses, destacó The Wall Street Journal.

El diario dijo que las cifras de International Data Corp. y otros, mostraron una divergencia dramática en el mercado de smartphones durante los últimos meses de 2020.

Los envíos de teléfonos inteligentes de Apple se dispararon un 22 por ciento en el cuarto trimestre, con 90.1 millones de dispositivos enviados, el número trimestral más alto de envíos para cualquier proveedor registrado, según IDC.

El aumento durante el trimestre más rentable de Apple fue impulsado por el éxito de la serie iPhone 12 y llevó a Apple al puesto número uno en el trimestre, con el 23 por ciento del mercado total, según IDC.

“Es tradicionalmente un trimestre muy fuerte para Apple, pero Apple está comenzando a consolidar su liderazgo”, dijo Nicole Peng, analista de la firma de investigación Canalys, que también colocó a Apple en el número uno durante el trimestre.

En un cambio similar, los envíos de smartphones de Huawei de China se desplomaron en un 42 por ciento, según IDC, una aceleración desde su caída del 22 por ciento en el tercer trimestre, destacó la publicación.

Las restricciones a la capacidad de Huawei para comprar chips y usar software estadounidense en sus dispositivos han frenado el suministro de sus teléfonos y llevado a los consumidores a deshacerse de la marca, revirtiendo años de crecimiento constante, dijeron analistas.

A pesar del retroceso de Huawei, el mercado general de teléfonos inteligentes creció 4.3 por ciento en el cuarto trimestre, lo que sugiere una resistencia en el mercado de teléfonos después de una contracción prolongada.

Los proveedores de teléfonos móviles esperan que el despliegue de redes 5G de próxima generación estimule una mayor demanda en 2021, señaló el Journal.