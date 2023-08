Lavado de dinero en remesas no es preponderante.-BBVA México

Ciudad de México.- No se puede descartar que algunos envíos de remesas de Estados Unidos a México estén siendo usados por el narcotráfico para lavar dinero, pero no es algo significativo ni preponderante, aseveró BBVA México.

REFORMA publicó en días pasados que los cárteles de la droga utilizan las transferencias de dinero de los trabajadores migrantes para repatriar a México las ganancias de la venta de estupefacientes en Estados Unidos, según una investigación de Reuters.

La agencia exhibió que los grupos del narco contratan personas en ambos lados de la frontera para mover pequeñas sumas de dinero que son difíciles de rastrear y que llegan hasta los capos de la droga.

"Puede haber algunos casos en que se utilicen las remesas para lavar dinero desde luego, pues en millones de envíos no podemos descartar que en alguno esté ocurriendo esto, pero no hay una forma de medir qué porcentaje de las remesas son de procedencia ilícita.

"Que haya casos puntuales, seguro, pero en millones de transacciones lo hay como lo puede haber en todos los ámbitos de la economía, pero que sea un tema significativo y preponderante yo sí lo descartaría", dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, en la presentación del Anuario de Migración y Remesas 2023.

El economista del banco más grande en el País por activo aseveró que la absoluta mayoría de las remesas que llegan a México son de un origen legítimo.

"El crecimiento de las remesas no se debe a un crecimiento en el lavado, se debe a que el mercado laboral de Estados Unidos está muy fuerte y por eso crecieron no solamente en México sino en todos los países de latinoamérica.

"Y esto no es algo atípico, han habido ocasiones donde hemos visto crecimientos porcentuales similares en las remesas cuando el mercado laboral está fuerte, esto no es algo que no hayamos visto en el pasado", abundó.

Por otro lado, más del 99 por ciento de las remesas se envían por medios electrónicos, un proceso donde hay que identificar al emisor y receptor, por lo que la logística para que se lavara dinero por aquí a grande escala y con montos menores sería muy grande, y no se ve que esto esté ocurriendo, argumentó.

"Dicen que hay lavado de dinero en remesas, nosotros hasta el momento no hemos visto ningún argumento ni ningún estudio serio que demuestre que ese es el caso", sostuvo Serrano.

Costo promedio de remesas retoma nivel prepandemia

El costo promedio de un envío de 300 dólares en remesas de Estados Unidos a México ya volvió a los niveles prepandemia, a 6.76 dólares.

En 2019 el costo promedio por enviar 300 dólares al País era de 6.75 dólares, servicio que luego se encareció por el Covid-19 y se elevó a 7.81 dólares para 2020. En 2021 el costo promedio disminuyó a 6.74 dólares y se ubicó en 6.76 dólares para 2022.

"Este costo sigue bajando y ya se ubica en niveles de 6.76 dólares, ya son los niveles que veíamos antes de la pandemia, hubo un cierto crecimiento, se encareció el costo de enviar remesas, pero ha venido bajando con el tiempo.

"De hecho hace 30 años llegaba a costar 30 dólares mandar 300 dólares, entonces la mayor competencia y también el uso de canales digitales ha ayudado", indicó Serrano.

Además de que el costo promedio ha bajado, también lo ha hecho la diferencia que registraban algunas ciudades de Estados Unidos, ya que había menos migrantes, menos competencia y era más caro mandar remesas, pero ésta ha disminuido de manera relevante, recalcó.

En 2022, la diferencia entre la ciudad de mayor y menor costo fue de 0.43 centavos de dólar.

"Esto se debe a que ha habido más penetración de empresas remesadoras y eso ha ido bajando los costos del envío de remesas", acotó Serrano.