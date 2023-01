Las propinas no son obligatorias: Profeco

Chihuahua.— Nadie está obligado a dar propinas en los servicios de restaurantes, ni tampoco está permitido sugerir cierto porcentaje, señaló personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, quienes detallaron, sin precisar cifras, que periódicamente reciben quejas de establecimientos donde se les obliga o sugiere ese cargo.

No obstante, precisaron que, en la plaza hay una práctica recurrente de reconocer a través de una aportación económica voluntaria adicional a la cuenta de un restaurante por parte de los comensales, en reconocimiento por el buen servicio y calidad de los alimentos.

Sin embargo, dijeron que se dan casos en donde el problema de la exigencia explícita de la propina la generan los meseros a los comensales, y no por política o intención de los propietarios de los negocios.

Aun así, indicaron los funcionarios de Profeco, al analizar los casos se puede generar hasta sanciones económicas por violar la Ley.

En tanto, Andrés Nava, extitular de la Sección Especializada de Restaurantes indicó que el sector tiene claro que las propinas no pueden ser obligatorias por ley, por lo que depende de cada comensal otorgarla o no.

Apuntó que la Profeco multa a los negocios con cantidades importantes por cualquier cosa que induzca o incentive al cliente a dar esta aportación adicional, de hecho, hasta está prohibido colocar un bote o recipiente con la leyenda propina.

Sin embargo, dijo que en la ciudad de Chihuahua hay una práctica recurrente de la gente que acude a los restaurantes en que dan esta gratificación de manera voluntaria de entre un 10, 15 y hasta un 18 por ciento sobre la tarifa de consumo e incluso en las terminales punto de venta ya tienen forma de aplicarlo.

No obstante, de acuerdo con la Ley de Profeco esta gratificación no es obligatoria, por lo que es voluntaria y ningún cliente está forzado a dar propina, si no quiere.

Reiteró que en el ticket o estado de cuenta que se le da al cliente no puede haber leyenda alguna sobre “propina sugerida” o incluirla en el pago total, aunque sí hay quien luego lo hace, y aun así el cliente está en su derecho de no hacerlo.

Andrés Nava indicó que en aquellos establecimientos donde se captan propinas de forma voluntaria, se pueden dar a petición de los comensales, antes de impuestos como el IVA, lo cual, es una buena práctica, ya que si se da después de éste, en los hechos puede aumentar la cantidad de propina que se termina aportando de manera personal.

Ejemplificó que si se tiene un consumo de mil pesos y un IVA de 160 pesos, no se daría propina por ese impuesto también.

Precisó que a final de cuentas, la propina que se le entrega al mesero, ésta no es sólo para él, sino que se reparte entre toda la plantilla laboral.

Finalmente, señaló que muchos de los colaboradores realmente dependen de los ingresos de las propinas, los cuales, en una buena semana o día, puede ser superior al salario que por ley reciben en algunos restaurantes.