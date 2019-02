Lanzará Apple ¿tarjeta de crédito?

Nueva York– Algo que se había rumoreado desde hace meses ahora parece que se está convirtiendo en una realidad, pues Apple y el gigante financiero Goldman Sachs habrían llegado a un acuerdo para emitir tarjetas de crédito especiales para el iPhone que además tendrá ventajas especiales para los dueños de estos teléfonos.

La nueva tarjeta de crédito será vinculada al iPhone a través de Wallet, y con ello podremos ver el saldo disponible, establecer objetivos y límites de gasto y ser parte de un programa de recompensas, que es un poco lo que hace Samsung con Samsung Pay.

Samsung Pay encabeza la lista de plataformas de pago más usadas en LATAM.

Según The Wall Street Journal, este proyecto está en una etapa inicial, y las primeras tarjetas serán entregadas en las próximas semanas a empleados del proyecto, por lo que seguramente estarán disponibles para el público en general hasta finales de año.

Esta información no ha salido de ningún directivo de Goldman Sachs o empleado de Apple, sino de entrevistas a los familiares de la gente involucrada en el proyecto de ambas compañías, por lo que todavía habrá muchos detalles por conocer.

Por otro lado, la fuente también menciona que Apple y Goldman Sachs regresarán el 2% de las compras realizadas con la tarjeta, y que en el caso de los servicios de Apple pagados con dicha tarjeta entonces el reembolso podría ser incluso mayor.

Asimismo, Goldman Sachs parece que en este momento está trabajando en construir un sistema interno para manejar los pagos, así como instalar centros de llamadas de soporte al cliente. Y es que según el Wall Street Journal este proyecto le costará a Goldman Sachs 200 millones de dólares, aunque no sabemos cuánto dinero pondrá Apple para el proyecto.

Tendremos que esperar a conocer más detalles, aunque parece que de momento el primer país que podrá disfrutar de este beneficio será Estados Unidos, aunque no sabemos si hay planes de expansión a otros mercados de Europa y América.