Lanzan hoteleros página de reservaciones

En un esfuerzo por mejorar el servicio de hotelería en la localidad, la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez (AHMCJ) anunció ayer el lanzamiento de una plataforma digital para reservaciones.

Esta herramienta permitirá al visitante conocer la oferta hotelera de la ciudad, así como las actividades y salones disponibles para mejorar su estancia y sin intermediarios.

En conferencia de prensa, la asociación destacó que muchas veces los usuarios no reciben el servicio esperado al reservar a través de plataformas digitales de terceros. Lo anterior obedece a que esas páginas no cuentan con información completa sobre las ofertas y promociones con las que cuenta cada hotel de la ciudad.

“Al ser una plataforma propia y que no es operada por empresas externas, los hoteles locales tienen la facilidad de ofrecer beneficios adicionales a los usuarios, además de que a través de redes sociales se hace promoción de la ciudad y sus atractivos”, dijo Víctor Espinoza, responsable del proyecto y representante del hotel iStay.

Se destacó que la página opera en Ciudad Juárez desde hace algunos meses y para su desarrollo se requirió de más de un año de trabajo.

“Somos la primera ciudad que tiene su propia plataforma para ofrecer una opción distinta al usuario y llevarles mejores beneficios, dijo.

La plataforma está disponible a través de la página www.hotelesjuarez.com, donde se promocionan, entre otras cosas, los espacios para alojamiento que hay disponibles.

En la iniciativa participan 28 hoteles de la ciudad agremiados a la asociación, los cuales ofrecerán opciones atractivas, seguras y de calidad para los turistas.



