Lanzan criptomoneda de 'El Juego del Calamar'

Nueva York.— El exitoso programa de Netflix "El juego del Calamar" tiene ahora su propia criptomoneda SQUID que cotiza a 2.22 dólares, un incremento de 2 mil 400 por ciento en las últimas 24 horas, y su capitalización de mercado supera los 174 millones de dólares.

Aunque CoinMarketCap ha emitido una advertencia, diciendo que ha recibido "múltiples informes" de que los usuarios no pueden vender este token en Pancakeswap, un popular intercambio descentralizado.

No está claro por qué algunos usuarios no pueden vender sus tokens, pero el libro blanco que describe la moneda establece una tecnología antidumping que evita que las personas vendan sus monedas si no se cumplen ciertas condiciones.

CNBC se comunicó a través de la información de contacto que figura en el sitio web de Squid para preguntar si los desarrolladores estaban al tanto del problema y estaban trabajando para solucionarlo, y no recibió respuesta de inmediato.

La moneda, que comenzó su preventa el 20 de octubre y aparentemente se "agotó en un segundo", según los documentos, se una a una lista de otras criptomonedas de parodia que han sido testigos de grandes aumentos sin ninguna razón en particular, aparte de una buena publicidad. La moneda shiba inu inspirada en memes, por ejemplo, ha duplicado su precio en la última semana.

El token del calamar se lanzó como la moneda exclusiva del proyecto Squid Game, una plataforma criptográfica para ganar dinero. El torneo en línea, que se lanza en noviembre, imita las seis rondas de juegos que aparecen en su programa de televisión homónimo. Pero a diferencia de su contraparte de Netflix, la compañía dijo que "¡aparentemente no proporcionamos consecuencias mortales!"