Lanza Walmart servicio de entregas a domicilio en Estados Unidos

¿Quieres que te entreguen alimentos y demás cosas en la puerta de su casa? Esta es la promesa detrás de Walmart Plus, un nuevo servicio anunciado a principios de este mes. A partir de hoy, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita de Walmart Plus por 15 días, según publicó el portal de CNet.

Aunque muchos se han apresurado a comparar a Walmart Plus con Amazon Prime, en realidad no es lo mismo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el programa de Walmart: precio, disponibilidad, etc.

¿Cuánto cuesta Walmart Plus?

Puede pagar un precio anual de 98 dólares, o pagar mensualmente 12.95 dólares (que equivale a 155.40 dólares anuales, obviamente no es la opción más rentable). Si no estás seguro de que el servicio sea adecuado para ti, Walmart ofrece una prueba gratuita de 15 días.

¿Cuándo puedo registrarme en Walmart Plus?

A partir del 14 de septiembre puedes registrarte en Walmart Plus, comenzando con la prueba de 15 días antes mencionada. Sin embargo, debes elegir el tipo de facturación que deseas y proporcionar una tarjeta de crédito. La facturación regular se activará después de la prueba a menos que la canceles.

¿Qué se incluye con Walmart Plus?

Sobre la base de la opción “Entrega ilimitada” original de la tienda, Walmart Plus ofrecerá "precios de tienda" y entregas "tan rápidas como el mismo día" en más de 160 mil artículos. Básicamente, cualquier cosa que esté en la tienda puede estar en tu puerta dentro de un día, o incluso el mismo día, sin cargos adicionales. Sin embargo, hay un mínimo de compra de 35 dólares para las entregas.

Los suscriptores también tendrán acceso a Scan & Go, una función en la aplicación Walmart que te permite escanear artículos mientras compras y luego pagar con Walmart Pay, evitando así la línea de pago.

También hay una ventaja de gasolina: ahorrarás hasta 5 centavos por galón en casi 2 mil estaciones de combustible, y más por venir.

¿Cómo se compara Walmart Plus con Amazon Prime?

En la superficie, esto suena como la versión de Amazon Prime de Walmart: básicamente, entregas "gratuitas" para los suscriptores. Y Walmart lo está haciendo por 21 dólares menos al año: 98 frente a los 119 dólares. Amazon también tiene dos ángulos de comestibles: la compañía ofrece entrega gratuita en dos horas (cuando esté disponible) a los suscriptores de Prime de sus tiendas Whole Foods, nuevamente con una compra mínima de 35 dólares. También está Amazon Fresh, una opción de comestibles totalmente diferente que ofrece entrega el mismo día (cuando esté disponible) a los suscriptores de Prime, también con ese mínimo de compra de 35 dólares.

Dicho esto, las comparaciones terminan en gran medida allí: aunque Walmart promete que "la lista de beneficios seguirá creciendo con el tiempo", Amazon Prime ofrece una gama mucho más amplia de ventajas, incluida una gran cantidad de medios de transmisión (música, películas, TV), libros electrónicos y revistas gratuitos, juegos de PC gratuitos, etc.

En última instancia, si te ves obligado a elegir entre los dos, tendrás decidir cuál es más importante para ti: ¿la entrega de comestibles o los servicios de streaming?

¿Walmart Plus tiene buen valor?

Eso depende de una serie de factores, pero en última instancia se reduce a si vives lo suficientemente cerca de Walmart como para calificar para la entrega y con qué frecuencia crees que aprovecharás esas entregas.

Por ejemplo, si normalmente compras alimentos una vez a la semana y aprovechas Walmart Plus, eso equivale a solo 1.89 dólares por semana (según la tarifa anual de 98 dólares) para las entregas. Eso es bastante barato y también te ahorra tiempo, especialmente si ya estás comprando comestibles en Walmart. La administración también reduce el riesgo de exposición al Covid-19.

He utilizado varios servicios de entrega de comestibles en los últimos meses y, en su mayor parte, han funcionado bien. Los productos agrícolas tienden a ser un punto de fricción: me gusta elegir mis propios aguacates y plátanos. Pero no se puede debatir la conveniencia de tales servicios, especialmente para aquellos que no pueden llegar fácilmente (o de manera segura) a una tienda.