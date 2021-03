Lanza Oxxo app para hacer y recibir pagos en el celular

Ciudad de México— Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia, incursiona en los pagos móviles por medio de la aplicación Spin.

De acuerdo con la página de la app, con esta plataforma se envía dinero desde el celular, sin la necesidad de contar con una cuenta de banco ni mayores requisitos, informó Excélsior.

Por medio de ella se pueden hacer envíos de dinero, para que cualquier persona haga el retiro directamente en las tiendas Oxxo.

Spin permite abrir una cuenta de débito digital, para las personas que no tienen banco. Entre los beneficios que se destacan es que no tiene costo, no cobra comisiones ni anualidad.

En este caso, el usuario elige si prefiere mantener la cuenta de manera digital o si quiere tener una tarjeta física de débito Oxxo Visa.

El único requisito, es contar con un número de teléfono celular en México.

La tarjeta Spin de Oxxo permite realizar pagos en establecimientos físicos y por Internet, y hasta retirar efectivo en cajeros automáticos. Por ejemplo, se puede comprar tiempo aire desde la aplicación, entre otras funciones.

La propuesta de Femsa es que los usuarios comiencen a migrar a digital, para hacer este tipo de cosas.

La empresa planea agregar otras funciones adicionales a los pagos y programas de lealtad.

Esta plataforma comenzó a operar, en fase de pruebas, en el área de San Luis Potosí, pero pronto estará disponible en otros estados.

Spin de Oxxo está disponible en la Google Play Store y en la App Store.