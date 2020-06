Lanza IP campaña para reapertura

Gabriel Cardona/El Diario de Juárez / Empresarios en oficinas del Estado Gabriel Cardona/El Diario de Juárez / Empresarios en oficinas del Estado

Ciudad Juárez— Bajo el hashtag #Corraldejanostrabajar, comerciantes y empresarios de Ciudad Juárez iniciaron ayer una campaña a través de redes sociales para exigir al gobernador Javier Corral autorizar el proceso para la reapertura de sus negocios.

De acuerdo con algunos de los integrantes de este movimiento, la campaña es impulsada por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta frontera, luego de que el pasado miércoles miembros de dicho organismo sostuvieron una reunión con el gobernador para abordar el tema del regreso a las actividades.

Los encuentros entre la iniciativa privada y Gobierno del Estado continuaron ayer, en los que integrantes de Canacintra, CMIC y la Asociación de Hoteles y Moteles expusieron a Corral Jurado la crítica situación por la que atraviesan dichos sectores económicos.

“En la reunión con el gobernador no hubo ningún acuerdo, no ha entendido de argumentos, ni de datos y hay frustración de muchos de nosotros. No sabemos para cuándo vamos a abrir, se supone que a partir del lunes cambiamos a naranja, pero no todos los comercios podrán regresar a las actividades hasta que el semáforo esté en amarillo, y ¿cuándo va a ser eso?, no sabemos”, comentó uno de los empresarios afiliado a la cámara, quien prefirió omitir su nombre.

En Facebook y Twitter, empresarios como Alejandro Ramírez, Rolando Talavera y Juan Ubaldo Benavente, entre otros afiliados a la cámara, piden la intervención del Estado para acelerar el proceso de reapertura de negocios bajo la etiqueta #Corraldejanostrabajar.

El presidente de Canaco Juárez, Rogelio González Alcocer, afirmó que el organismo es respetuoso del sentir de los empresarios, además de que se ha privilegiado el diálogo ante los diferentes órdenes de gobierno.

“Somos respetuosos del sentir de los empresarios cuando se pronuncian de manera personal como lo están haciendo en redes sociales, un sentir que tiene la mayoría en el sector. Como organismo empresarial siempre hemos privilegiado el diálogo y el respeto ante los diferentes órdenes de gobierno, pero con una crítica constructiva y no destructiva”, dijo.

González Alcocer consideró que se ha logrado dar un paso importante para el comercio con el cambio de color del semáforo en próximos días, con lo que se estaría dando en Juárez la autorización para la reapertura de miles de negocios.

“La intención de la reunión fue buscar una manera de cómo poder trabajar. La postura de la cámara se suma a la de otros organismos de que urge abrir la economía, de lo contrario la situación se va a poner muy difícil”, comentó Jesús Manuel Salayandía, presidente local de Canacintra.

“No queremos pensar en un escenario de que el próximo lunes no se pueda iniciar la reactivación de empresas. De ser así, sólo nos quedará entablar un diálogo directo con nuestros agremiados para definir qué camino tomaremos, sin embargo, como empresarios también tenemos que dar el ejemplo de que trabajamos bajo la ley”, agregó.

Equilibrio entre economía y salud

Luis Mario Baeza Cano, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), indicó que la petición al gobernador fue buscar un equilibrio entre economía y salud, con la intención de que todos los giros comerciales e industriales puedan regresar lo antes posible a las actividades.

“La mayoría de los estados ya iniciaron con su reapertura, mientras que en Chihuahua, sobre todo en Juárez, permanece en pausa. Tenemos que trabajar de la mano con la autoridad para evitar que los contagios crezcan y el problema sea más grave”, dijo.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Juárez, afirmó que el tema de la reapertura debe darse con base en el diálogo y evitar la confrontación entre empresarios y Gobierno.

“Esto debe ser una negociación, tenemos que entender todos que ni Gobierno ni empresarios trajimos la pandemia, y tenemos que librar el problema juntos, ser responsables y llegar a un acuerdo”, comentó.

“Nos interesa mucho que se reactiven bares, restaurantes, maquilas y salones de eventos para dar un impulso a nuestro gremio. Es cierto que estamos desesperados y algunos al borde de la ruina, pero tenemos que preguntarnos: ¿qué vale más, la vida o el patrimonio?”, agregó.

Ramos Guevara expresó que luego de la reunión con el gobernador se espera que a partir del lunes los hoteles puedan aperturar algunas áreas comunes como restaurantes, sin embargo, reiteró que el gremio esperará el mensaje de las autoridades estatales.

“Hubo una apertura al diálogo, el gobernador escuchó cada una de nuestras inquietudes y está en la disposición de trabajar en conjunto con el empresariado para lograr reactivar la economía”, concluyó.