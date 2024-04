Lamentan avance de fondo de pensiones

Como muy lamentable calificó el Bloque Empresarial Fronterizo (BEF) la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Fondo de Pensiones para el Bienestar que se financiará de los ahorros para el retiro no reclamados de las personas de 70 años o más.

Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del BEF, apuntó que el dinero de las Administradoras del Fondo para el Retiro (Afore) tiene dueño y el Gobierno no debe disponer de él sin haber realizado una campaña informativa a los trabajadores que perderán lo que han generado.

“Ahora sigue que el Senado de la República también lo pase, va para allá la iniciativa y no sabemos lo que vaya a pasar. Lo vemos muy lamentable, ese dinero tiene dueño y eso no debería de estar pasando y existen muchas causas por las que las personas no han reclamado ese dinero”, dijo.

¿Por qué no las reclaman?

Apuntó que hay quienes les han dicho que mantienen sus pensiones sin reclamar debido a que cada vez que les llega su estado de cuenta están generando un rendimiento. Otros, han tenido que salir del país por la violencia o simplemente desconocen los procedimientos.

“Lo que sí es que hay muchas personas que desconocen el proceso para hacerse de su dinero y nosotros somos de la idea de que esto no debe de estar pasando. Hay mucho desconocimiento, se debe de hacer una campaña masiva en todo el país”, resaltó.

Fue durante la tarde del lunes que tras nueve horas de debate la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron la reforma del fondo, que se respaldará de 40 mil millones de pesos de ahorros que no han sido reclamados.

“Ese dinero ya se trabajó, esas personas que tienen esas cuentas inactivas tienen también familiares o gente cercana a ellos y a esas personas se les tiene que hacer llegar el dinero, pero no tomarlo de esa manera. Debe haber campañas o crear mecanismos más fáciles para hacerse con el dinero”, apuntó.

Millones de cuentas

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el país existen 74 millones 506 mil 314 cuentas de AFORE. Uno de los sitios con más claridad para contactar con el AFORE, por Banco, y saber si se tiene cuenta inactiva, está en el enlace https://www.gob.mx/consar/documentos/medios-para-contactar-a-tu-afore.

