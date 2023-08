LABORAtorio: Juzgar con otra mirada

Monterrey, México.- Los protocolos que se activen en las empresas cuando existan denuncias por conductas inapropiadas no deben ser desatendidos, y mucho menos desestimados, portando los anteojos del pasado, juzgando bajo la mirada exclusivamente masculina que por décadas ha prevalecido en el mundo del trabajo.

El escándalo mediático suscitado por el beso en la boca que Luis Rubiales, el ahora suspendido presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), efusivamente da a la máxima goleadora española, la campeona Jennifer Hermoso, nos permite ver una secuencia de errores que en las empresas debemos evitar.

Tras la denuncia vino primero la negación por parte de Rubiales, seguida por el respaldo de varios de sus pares, algunos de los cuales incluso públicamente le aplaudían mientras él, lejos de admitir un posible error, se victimizaba. En la medida que he seguido las notas de prensa de este caso, me ha sido imposible no hacer el paragón con las denuncias por acoso en las que me ha tocado participar como parte de los comités para su investigación y atención.

La experiencia me ha dejado ver cómo los victimarios tienden a trivializar los hechos, suelen menospreciar a quien levantó la denuncia y, cuando están casados o tienen hijas, a escudarse en ello para alegar que jamás se atreverían a violentar a una mujer.

Más allá de los hechos específicos del escándalo español, y la manera como usted, querido lector, los juzgue, lo que hoy es cierto es que en cualquier entorno organizacional toda denuncia por actos que configuren acoso, especialmente sexual, deben ser atendidos con toda seriedad.

Los mecanismos que tengan las empresas para cumplir adecuadamente con su función deben ser del conocimiento de todas las personas trabajadoras, asegurando no sólo que existan los canales adecuados para presentar las denuncias, pero sobre todo garantizando que las mismas serán atendidas y juzgadas con perspectiva de género y para ello la clave estará en la conformación de un comité.

Hoy es fundamental contar al interior de cada empresa con un comité que atienda y dé seguimiento a las denuncias. Los comités, integrados por perfiles idóneos, deberán ser ejemplo de diversidad. Lo más alejado a un Club de Toby es a lo que hay que aspirar.

No debe ser ya tan difícil entender que un beso entre un alto mando y una persona integrante de un equipo es algo que simplemente no va.

¿Y el panel laboral?

En otro plano, pero aún bajo las nuevas miradas con las que hoy se juzgan los asuntos en materia laboral, hasta el momento en que escribo estas líneas, siete días han transcurrido desde que el gobierno de Estados Unidos solicitó la instalación de lo que será el primer panel bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC y es fecha que los panelistas no han sido aun anunciados. O la selección de los panelistas e inicio de los trabajos del panel han sido un asunto que a hoy se ha llevado a puerta cerrada o el primer panel se estrenará a destiempo.

