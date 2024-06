La nueva propuesta de Mitsubishi para el mercado de las camionetas

La industria automotriz se prepara para la llegada de un nuevo competidor robusto y versátil: la Nueva L200 2025. Este vehículo se distingue no solo por su potencia y capacidad de carga, sino también por su avanzada tecnología y diseño pensado para soportar trabajos rudos, explicó Hassary Guzmán, asesor profesional de ventas (APV) de la agencia japonesa Mitsubishi con sede en Ciudad Juárez, sobre la vialidad Tecnológico y Pedro Rosales de León.

Con una potencia de 126 caballos y un torque de 143 Nm, explicó que la L200 2025 promete un rendimiento excepcional. Su tracción trasera 4X2 y una transmisión manual de cinco velocidades garantizan una conducción óptima en diversas condiciones. Además, de acuerdo con información facilitada por la marca, su capacidad de carga de 900 kilogramos y su capacidad de arrastre de mil 800 kilogramos la hacen ideal para tareas pesadas, desde la minería hasta la construcción y la ganadería.

“Denle una oportunidad a las pruebas de manejo. Mucha gente ve solo las fotos, pero no vienen, no la manejan y no la comparan. Los invito a probarla, para que se den cuenta, dentro del segmento, qué tan poderosa es dentro de las PickUp de esa categoría (…) La camioneta en sí, está diseñada para las personas que traen guantes, zapatos de seguridad y casco, para que no se tengan que quitar nada y puedan operarla, utilizar sus sistemas, sin tener que quitarse el equipo de seguridad”, dijo.

El diseño interior del vehículo ha sido meticulosamente pensado para soportar el uso con vestimenta de trabajo rudo, explicó. Destacó que esta unidad ofrece una combinación de durabilidad y confort. La estructura y materiales de primera calidad reflejan la reconocida tecnología del país del sol naciente, asegurando resistencia y longevidad.

Una de las características más destacadas de la L200 2025 es su avanzada tecnología a bordo. Equipada con una pantalla táctil de 8 pulgadas, controles de audio al volante y un sistema de sonido con cuatro bocinas, la camioneta ofrece una experiencia de conectividad completa. Los usuarios, se dio a conocer, pueden disfrutar de la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, dos puertos USB, y radio AM/FM con Bluetooth manos libres.

En cuanto a la seguridad, la L200 2025 no escatima. De acuerdo con lo señalado incluye siete bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, asistencia de frenado y distribución electrónica de frenado. Además, cuenta con asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa, control crucero, monitor de punto ciego, sistema de mitigación de impacto frontal y un sistema de monitoreo de presión de neumáticos, proporcionando una protección integral para todos sus ocupantes.

Diseñada tanto para operar con gasolina como con diésel, la L200 2025 ofrece un consumo de combustible eficiente de 9-10 km/litro. Este aspecto, junto con su capacidad de salir de terrenos complicados gracias al diseño de sus neumáticos, la convierte en una opción atractiva para quienes trabajan en condiciones difíciles.

El mercado objetivo para la L200 2025 incluye a profesionales en sectores exigentes como la minería, construcción y ganadería, así como comerciantes que necesitan transportar cargas pesadas. Su disponibilidad está programada para este año, y se espera que tenga un impacto significativo en su segmento. Según el APV la Nueva L200 2025 es más que un vehículo; es una herramienta esencial para quienes requieren fiabilidad, potencia y tecnología en su vida diaria.