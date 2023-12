La mayoría de remesas de EU tiene origen lícito: BBVA

Ciudad de México.- Una 'absoluta' mayoría de las remesas que llegan a México desde Estados Unidos tiene un origen lícito y el crecimiento de estos recursos obedece a un mercado laboral fuerte en el país vecino, aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

"La absoluta mayoría de las remesas que se envían de Estados Unidos a México, creemos que tienen un origen lícito. Lo que explica que las remesas hayan crecido en los últimos dos años es que el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte a una tasa de desempleo históricamente baja, salarios mejores sobre todo en sectores donde trabajan compatriotas", afirmó.

En ese sentido el representante del organismo bancario aseguró que esto se confirma porque no nada más las remesas enviadas a México han crecido, sino que también en otras zonas.

"Las remesas no sólo crecieron a México, crecieron a toda Latinoamérica y de hecho México no es donde más crecieron, por ejemplo, a República Dominicana o a Guatemala, que no creo que nadie diga que hay más actividad ilícita en República Dominicana que en México.

"Crecieron a toda la región y México está a la mitad de la tabla", resaltó tras la presentación del informe "Situación México" del cuarto trimestre de 2023, realizado por BBVA México.

Recalcó que el 99.5 por ciento de las remesas que llegan al suelo mexicano se envían por canales electrónicos donde las instituciones tienen que identificar claramente al emisor de las remesas y al receptor.

"Además, en un país donde el promedio de las remesas es de 300 y tantos dólares para poder lavar dinero, requeriría millones y millones de personas, no creemos que eso ocurra", apuntó.

Aunque no se descarta que existan algunas operaciones ilícitas en remesas, como en toda actividad humana, que son un número mucho menor, agregó.

Serrano explicó esto tras preguntarle las medidas que toman los bancos en México para combatir el flujo de recursos de procedencia ilícita, tema que abordaron ayer el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet L. Yellen.

El economista sostuvo que el sistema financiero en México toma diversas medidas para combatir el lavado de dinero y una de las implementadas desde hace años fue la prohibición de recepción de dólares en efectivo con algunas excepciones.

Adicionalmente, los bancos mexicanos trasladan sus excedentes de dólares a bancos de Estados Unidos.

Para ello es necesario que tanto los bancos como las instituciones del país vecino revisen que las instituciones que operan en México cumplan con todos los estándares de lavado de dinero, detalló.

Por otra parte, Serrano sostuvo que Banxico hará recortes a su tasa de referencia -ubicada en 11.25 por ciento- a partir de febrero de 2024.

"La reunión de febrero empezará con un ciclo de bajadas, aunque sí creemos que va a ser un ciclo de bajada más gradual de lo que esperábamos", comentó.

Recordó que BBVA México estimaba que la tasa de referencia del Banxico se ubicará en 8.25 por ciento al cierre de 2024 y ahora se prevé que se coloque en 9 por ciento.