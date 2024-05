Kabosu, el Shiba Inu que ayudó a definir el meme doge, muere a los 18 años

The New York Times | Atsuko Sato y Kabosu visitan un parque en Sakura, Japón, que cuenta con un banco dedicado al Shiba Inu.Crédito...Philip Fong/Agencia France-Presse — Getty Images The New York Times | Atsuko Sato y Kabosu visitan un parque en Sakura, Japón, que cuenta con un banco dedicado al Shiba Inu.Crédito...Philip Fong/Agencia France-Presse — Getty Images

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Kabosu, un Shiba Inu cuya cara de "much wow" ayudó a lanzar uno de los memes definitorios de la última década e inspiró la criptomoneda Dogecoin, murió el viernes. Tenía 18 años. Cruzó el puente del arco iris" el viernes, dijo su dueña Atsuko Sato en las redes sociales, añadiendo que murió sin sufrir y mientras la Sra. Sato la acariciaba. Murió en su casa en Sakura, una ciudad al este de Tokio, dijo la Sra. Sato en un correo electrónico el viernes. En el salón de la fama animal, el repentino ascenso de Kabosu de perro corriente a meme mundial sólo puede describirse como "asombroso". Enviada a un refugio de animales con un grupo de otros perros Shiba Inu después de que su criador quebrara, fue adoptada en 2008 por la Sra. Sato, profesora de guardería. La Sra. Sato empezó a publicar en su blog fotos de Kabosu disfrutando de la vida y jugando en casa. Pero una foto en particular de Kabosu en 2010 se abrió paso: cejas levantadas y con una mirada, muy parecida a la de un test de Rorschach, que podía leerse como cómplice, traviesa o divertida. Su cabeza redonda pronto se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del meme Doge. Muy famoso.Crédito...Reuters Al principio, sus seguidores en Internet salpicaban las imágenes de su cara con texto en el tipo de letra comic sans, a menudo ridiculizado, y frases gramaticalmente incorrectas de dos palabras que se convirtieron en su propio lenguaje: una forma de comunicar una reacción ante casi cualquier situación. (¡Muy despierto! ¡Qué susto! ¡Vaya!) La imagen de Kabosu, junto con la de otros perros Shiba Inu, fue recortada y remezclada para bromas que iban de lo relatable a lo disparatado, y con el tiempo dieron lugar a sus propios memes derivados. La cara de Nicolas Cage fue photoshopeada en su cuerpo. Su cuerpo fue photoshopeado en una barra de pan. Incluso los legisladores se pusieron al día y utilizaron Doge para comunicar su descontento. (Otra Shiba Inu, Suki, también ha sido con frecuencia fuente de memes Doge después de que una foto suya con una bufanda encogida y mirando a lo lejos se difundiera ampliamente, según una historia definitoria del meme en The Verge). Su imagen se introdujo en la esfera de las criptomonedas cuando se adoptó como logotipo de Dogecoin, una criptomoneda introducida como broma en 2013. La moneda meme hizo millonarios a algunos inversores de la noche a la mañana tras experimentar una subida estratosférica en 2021, antes de desvanecerse. Consciente o no de su popularidad, a Kabosu no parecía importarle la atención. Su temperamento era inusualmente tranquilo para un Shiba Inu, según la Sra. Sato. "Es muy dulce y tranquila; le encanta que la fotografíen", dijo Sato en una entrevista con The Verge en 2013. Un voluntario, impresionado por la redondez de la cara de la perra, le había puesto el nombre del cítrico japonés del mismo nombre. "Pensé que el nombre era perfecto, así que me lo quedé", dijo Sato. Kabosu era un cachorro rescatado que acompañaba a su dueña a trabajar a una guardería.Credit...Philip Fong/Agence France-Presse - Getty Images La Sra. Sato decoró su casa con fotos de Kabosu.Credit...Philip Fong/Agence France-Presse - Getty Images En los últimos años, la Shiba Inu había sufrido episodios de mala salud, y la Sra. Sato declaró en 2022 que le habían diagnosticado leucemia linfática crónica, un tipo de cáncer, y colangiohepatitis aguda, una enfermedad que inflama el hígado y la zona circundante. Su vida era fuente de interés para más de 500.000 seguidores en Internet, y vivía con tres gatos. Su cumpleaños, el 2 de noviembre, fue motivo de celebración para muchos, conocido como "el día del Dogo". "No la quisieron cuando era pequeña, así que quiero colmarla de amor como un miembro más de mi familia", declaró la Sra. Sato a The Verge en 2013. El domingo se celebrará una fiesta de despedida para Kabosu en Narita. "Estoy segura de que Kabosu era el perro más feliz del mundo", escribió el viernes. PUBLICIDAD