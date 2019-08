Jura Trump represalias contra impuesto francés

Washington— El presidente Donald Trump juró ayer viernes que tomará represalias contra Francia por adoptar un impuesto pionero contra gigantes de Internet como Google, Amazon y Facebook.

También trató de restarle prestigio al vino francés. Aunque Trump no bebe, tuiteó: “¡Siempre he dicho que el vino estadounidense es mejor que el vino francés!”.

El llamado impuesto digital está enfocado principalmente en empresas que venden los datos de usuarios para publicidad digital. El impuesto se creó para evitar que multinacionales evadan impuestos al montar pequeñas sedes en países europeos con bajas cargas fiscales. Actualmente, las empresas casi no pagan impuestos en países en donde tienen ventas significativas.

Trump dice que si alguien le cobra impuestos a las compañías de tecnología estadounidenses, ese debería ser su país de origen. En referencia al presidente francés Emmanuel Macron, agregó: “Pronto anunciaremos una medida recíproca sustancial para la tontería de Macron”.

La ley francesa no está dirigida específicamente contra empresas de Estados Unidos. Es contra compañías digitales con ventas anuales globales por arriba de los 750 millones de euros (844 millones de dólares) y un ingreso en Francia que exceda los 25 millones de euros (28 millones de dólares). Se supone que el límite de ingresos permitiría que compañías más pequeñas ingresen al mercado.

Sin embargo, el Gobierno de Trump enfatiza que los servicios cubiertos bajo los impuestos son aquellos en los que las firmas estadounidenses son líderes globales.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, abrió una investigación a principios de mes para determinar si el impuesto discrimina o es irrazonable y si restringe el comercio de Estados Unidos. Un hallazgo así permitiría que Trump imponga aranceles en represalia.

“El Gobierno de Trump ha declarado reiteradamente que no se quedará tranquilo ni tolerará la discriminación contra firmas basadas en Estados Unidos”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Judd Deere.

El impuesto digital también irritó a miembros demócratas y republicanos del Congreso. Los líderes de la Comisión de Finanzas del Senado han exhortado al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a analizar un aumento de impuestos a subsidiarias francesas en Estados Unidos.

Francia logró persuadir a sus socios de la Unión Europa a imponer un impuesto en toda Europa contra los gigantes tecnológicos, pero ahora presiona para llegar a un acuerdo internacional con los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).