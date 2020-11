Juárez, sin banderazo de arranque del Buen Fin

Archivo/El Diario / Ciudad Juárez se quedará sin la derrama de 2 mil millones de pesos que la Canaco proyectaba captar

Ciudad Juárez se quedará sin la derrama de 2 mil millones de pesos que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) proyectaba captar durante el Buen Fin que arrancó ayer a nivel nacional.

Rogelio González Alcocer, presidente local de la Canaco, comentó que aunque Chihuahua y Durango son los únicos estados de la república con semáforo epidemiológico en color rojo, en municipios como Gómez Palacio sí se llevó a cabo el evento, pero con restricciones.

“Platicando con mi homólogo de esa ciudad, nos dicen que allá los centros comerciales no están cerrados, pero tienen permiso de aforo del 30 por ciento”, comentó.

Por primera vez, en los 10 años de existencia de la campaña, no hubo banderazo oficial para el arranque de las promociones debido a las limitantes que existen con semáforo en rojo.

De los 4 mil comercios que participaron en la edición de 2019, en este año se tenían registrados mil 500 antes del cierre de centros comerciales, aunque de acuerdo con González Alcocer, fácilmente se superaría la cifra del año pasado.

El líder del sector organizado dijo que aunque muchos establecimientos recurrieron a las ventas en línea, la respuesta no es la misma, además de que las compras que realizan los juarenses no beneficia a la economía de la ciudad porque no son de páginas de Internet locales.

El llamado “fin de semana más barato del año” se realizará del 9 al 20 de noviembre, ocho días más que el evento de 2019.

El presidente de Canaco insistió que se deberían hacer ajustes en el decreto para que a los centros comerciales se le permita trabajar en semáforo en rojo.

Recalcó que durante el tiempo que estuvieron abiertos se mostró que no representaron un foco de contagio gracias a las medidas de higiene y seguridad que se implementaron, a diferencia de los mercados populares.

“No estoy en contra de los tianguis, sino de que no cumplen con las medidas de sana distancia y de uso de cubrebocas que nos exigen a nosotros”, reiteró.

