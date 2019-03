Inviable, subir a $360 el mínimo

La propuesta presentada por el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para subir a 360 pesos el pago diario de los trabajadores resulta inviable debido a que existen pequeñas empresas que no pueden soportar esa cantidad, afirmó Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“La gente lo merece, pero hay que ver cómo”, expresó.

El presidente de la Conasami, Andrés Peñaloza, señaló ayer que los incrementos que se aprueben para el salario mínimo no deben estar por debajo del 16 por ciento anual, el mismo porcentaje que se aprobó para 2019.

El presidente de Conasami planteó que la aspiración es alcanzar los 360 pesos para cubrir la canasta básica urbana de una familia.

“Realmente lo ideal es llegar a los 360 pesos porque con eso estaríamos ajustados a la norma constitucional que un salario debe ser suficiente para solventar las necesidades de una familia”, subrayó Peñaloza.

El representante de Coparmex dijo que se trata de una propuesta que no puede ser implementada de la noche a la mañana, sino paulatinamente. Añadió que para muchas tienditas, mercerías y pequeños comercios es difícil pagar esa cifra diaria a sus empleados.

“Dirán que en la maquila sí se puede implementar porque tiene mucho dinero, pero la maquila a su vez tiene pequeños proveedores que no pueden establecer ese salario mínimo”, manifestó Ramos.

Consideró que más que incrementar el salario mínimo, debería generarse más competencia económica en a la ciudad, ya que como lo apuntan los datos de la Cofece, los precios de los productos tienden a subir un 92% cuando no hay con quien competir.