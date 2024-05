Inviable, plan de hidrógeno en la CFE

Ciudad de México.- La propuesta de mezclar gas natural con hidrógeno para generar electricidad en centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es factible.

Jorge Musalem, director de Proyectos Estratégicos de la CFE, aseguró que las turbinas de las centrales de ciclo combinado de la Comisión no cuentan con las adaptaciones para el uso de gas e hidrógeno.

"Habiendo analizado al interior de la CFE el tema del hidrógeno verde como solución para proyectos de generación, hemos llegado a la conclusión de que no es factible en México porque la condición de las turbinas actuales de proyectos de ciclo combinado no admiten una mezcla de combustible de gas natural con hidrógeno.

"Tendrían que reconvertirse y volver a hacer una inversión para poder tener, con turbinas nuevas, capacidad de admitir ese hidrógeno verde o ese hidrógeno, digamos, combinado con el gas", explicó el funcionario durante su participación en un foro de energía.

Además, consideró que el doble ciclo de generar electricidad para el hidrógeno y luego tomarlo como combustible en las centrales de la CFE no parece un proceso lógico.

"Entonces la solución del 'blending', que he escuchado en varios foros no lo vemos como opción; generar electricidad para producir con electrólisis el hidrógeno, y luego ese hidrógeno volverlo a tomar como combustible para generar electricidad, pues es un ciclo que no cuadra como para generación de electricidad", señaló.

La CFE ha dicho con anterioridad que analiza proyectos piloto para generar hidrógeno verde, el cual específicamente se produciría aprovechando la energía renovable derivada de las centrales fotovoltaicas de Puerto Peñasco y de Cierro Prieto.

No obstante, no se define si sería para mezcla con gas natural o si habrá un proyecto específico de producción eléctrica con puro hidrógeno o se le dará otros usos.

Además, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2022-2026 contempla que para 2026 se espera la adición de capacidad de 4 mil 368 Megawatt de hidrógeno verde en combinación con el gas natural para centrales de ciclo combinado.

En proporción, se espera que 70 por ciento sea de metano y 30 por ciento hidrógeno verde, aunque no sería utilizado en todas las centrales como aquellas que están en regiones donde tienen garantizado el acceso a gas natural.

Donde sí observó al hidrógeno como una oportunidad es con el desarrollo de una política pública para su implementación en el transporte, lo que ayudará significativamente con la reducción de emisiones.