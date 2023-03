Inversores se acercan con cautela al final de una semana tumultuosa

Nueva York.- Una sensación inicial de alivio entre los inversores dio paso a una renovada preocupación este viernes. Siguieron movimientos para apuntalar a dos prestamistas agitados en lados opuestos del Atlántico con inyecciones de decenas de miles de millones de dólares.

Las acciones en Europa y Estados Unidos cotizaron a la baja, y las acciones de los bancos, incluidos los recientemente rescatados Credit Suisse y First Republic, reanudaron sus caídas y borraron en gran medida las ganancias del día anterior.

Hay poca confianza en que la crisis bancaria haya seguido su curso por completo. Los bancos en los Estados Unidos pidieron prestadas cantidades récord de la Reserva Federal para satisfacer necesidades a corto plazo esta semana.

El jueves, First Republic Bank, un prestamista mediano con sede en San Francisco, cuyo precio de las acciones ha caído más del 70 por ciento este mes, anunció un paquete de rescate de 30 mil millones de dólares.

Cuatro nombres históricos en las finanzas estadounidenses (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo) acordaron colocar cada uno 5 mil millones de dólares en depósitos no asegurados con First Republic. Goldman Sachs y Morgan Stanley, pilares de Wall Street, aportaron 2 mil 500 millones de dólares cada uno, y cinco bancos regionales más pequeños agregaron 1 mil millones cada uno.

Los bancos, normalmente feroces rivales, emitieron una declaración conjunta explicando su movimiento: “Los bancos más grandes de Estados Unidos se unen con todos los bancos para apoyar nuestra economía y a todos los que nos rodean”.

Los supervisores del gobierno de la industria bancaria, algunos de los cuales ayudaron a concretar el acuerdo, por lo demás se mantuvieron al margen, emitiendo una declaración insulsa que decía que la muestra de apoyo de los bancos a First Republic fue "muy bienvenida".

First Republic también suspendió su dividendo y dijo que tomaría medidas para reducir su deuda.

Más temprano el jueves, en Zúrich, Credit Suisse, anunció que había tomado un salvavidas de 54 mil millones de dólares del banco central de Suiza. Credit Suisse ha sido golpeado por años de errores y controversias que le han costado dos directores ejecutivos durante tres años. Pero el jueves, las acciones del banco suizo de 166 años, que habían caído a un mínimo histórico el día anterior, dieron un giro.

Las acciones en Estados Unidos pasaron el jueves de pérdidas iniciales a cerrar con un alza del 1.8 por ciento. El índice S&P 500 se mantiene alto durante el año y está en camino de cerrar su segunda mejor semana de 2023, en ausencia de una reversión importante este viernes.