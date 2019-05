Internet ‘consume’ a mexicanos

Ciudad de México– El consumo de datos móviles ha mostrado un crecimiento exponencial en México, multiplicándose por seis en sólo tres años, explicado por agresivas ofertas comerciales y mejor calidad de redes, informó la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), publicó ayer Notimex.

Al primer trimestre de este año, señaló, cada usuario móvil consumió en promedio 2 mil 066 megabytes (MB) al mes, 99.3 por ciento más de lo reportado en el mismo período del año anterior.

Actualmente, el smartphone se ha convertido en un agente esencial en la vida de los seres humanos, ya sea para realizar trámites en línea, compras, solicitar transporte o navegar en redes sociales, lo cual ha provocado un aumento en el consumo de datos móviles.

De acuerdo con The CIU, en los últimos cinco años, el número de minutos usados a nivel nacional se duplicó hasta alcanzar 26 mil 186 minutos mensuales.

Al cierre del primer trimestre de 2019, estimó que en promedio el usuario de telefonía móvil en México consumió 216.9 minutos al mes, sin embargo, el consumo de los usuarios se diferencia por el operador que utilizan.

The CIU resaltó que a través del ARPU (ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés) queda capturada la conjunción del incremento en el consumo de los usuarios y las variaciones a la baja en los precios.

La consultora expuso que es previsible que el incremento en el consumo de servicios móviles continúe.