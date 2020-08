Intentarán maquilas amparo contra cobros ilegales

Como inconstitucional, calificó el abogado Leonardo Salayandía el cobro retroactivo que el Gobierno federal pretende hacer a empresas IMMEX certificadas en materia de IVA e IEPS para que puedan seguir gozando de esos beneficios.

El laborista que forma parte del despacho Bryan González Vargas & González Baz, recordó que anteriormente la certificación en dichos impuestos no tenía costo para las maquilas, sin embargo, ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere hasta cobrar por todos los años que han gozado de estos beneficios, los cuales empezaron en el 2015.

Index afirmó que se busca un amparo contra dichas imposiciones, pero el experto detalló que hasta el momento no se puede buscar el recurso de manera directa, debido a que no se trata de un nuevo impuesto, sino más bien de un beneficio que se quitó, aunque sí se pueden establecer acciones de defensa ante un Tribunal Federal para, con base en ello, recurrir a la defensa.

“Quitar el beneficio se puede entender como si fuera un gravamen pero no lo es, al tú estar certificado en el tema del IVA y del IEPS, no estabas pagando esos impuestos y se podían lograr devoluciones compensando con IVA a favor e IVA en contra, pero ahora con esto te van a quitar el beneficio, pero no te está imponiendo nada”, explicó.

“Es totalmente inconstitucional (el cobro) porque es un beneficio que te están quitando, aun cuando no es un impuesto. Es como si tú rentaras una casa y te dijeran: no me pagues renta ahorita, sino hasta dentro de cinco años y con retroactivo”, ejemplificó.

Detalló que para algunas empresas IMMEX el cobro representa hasta 400 mil pesos de gasto, que se dificultan cubrir en medio de la pandemia.

Agregó que debido a que se cometió un error en su publicación dentro de la tabla con los detalles del pago, se espera que el nuevo documento se dé a conocer en los próximos días para comenzar a asesorar legalmente a los afectados.

“Estamos esperando a que publique nuevamente y en ese momento ya vendrían los procedimientos. En términos prácticos sí hay un amparo, pero hay un procedimiento para lograrlo”, recalcó Salayandía.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx