Intensifican inspección en negocios

Ciudad Juárez— Tras el cambio al semáforo en naranja, 76 establecimientos fueron inspeccionados por las células mixtas en Ciudad Juárez, sumándose al menos tres comercios sancionados apenas a inicio de mes. De acuerdo con la Dirección de Gobernación en la Zona Norte, durante el 1 de diciembre, las células mixtas desalojaron una peluquería por actividad no esencial, además de que dos actas circunstanciadas fueron emitidas por Protección Civil en contra de dos restaurantes por no contar con dictamen técnico. Las sanciones señaladas anteriormente se suman a las aplicadas por la autoridad durante la última semana de noviembre, donde según el reporte presentado por las autoridades, 339 negocios fueron inspeccionados. Sólo del 24 al 29 de noviembre, Gobernación estatal levantó 15 actas circunstanciadas, de las cuales 13 terminaron en clausuras. Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) suspendió 79 establecimientos, colocando el engomado de “Actividad No Esencial”. Asimismo, en la última semana de noviembre, Protección Civil tuvo presencia en 17 negocios donde procedieron a entregarles un acta circunstanciada, mientras que el departamento de Regulación Comercial Municipal levantó un acta con clausura. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social cerró un negocio escolar, desplazando a alumnos y maestros, por lo que según las estadísticas mostradas por la autoridad, cerca de mil 072 personas han sido desalojadas de establecimientos no esenciales.

Las últimas reglas

Apenas el pasado lunes, el gobernador Javier Corral dio a conocer las nuevas medidas de restricción para el estado tras la transición al semáforo en naranja, en donde los principales cambios se dieron en giros como restaurantes para que pudieran operar con un aforo de 30% en área del establecimiento y 50% sólo en terraza, mientras que bares, centros nocturnos permanecerán suspendidos. A giros como estéticas se les ha permitido trabajar con 50% de aforo y aplicando estrictas medidas de prevención, además de que sólo podrán brindar servicios que permitan el uso de cubrebocas en todo momento y deberán atender bajo cita, así como desinfectar el establecimiento después de cada atención y sin tener sala de espera. Los comercios y locales deberán contar con un aforo del 25%, al igual que aquellos establecimientos al interior de centros comerciales, en ambos casos, bajo estrictas medidas de prevención. Por otra parte, los comercios ambulantes y semifijos deberán implementar filtros sanitarios en los accesos peatonales y respetar una distancia de dos metros entre los frentes y lados de cada puesto; en tanto que puestos de comida solo podrán brindar servicio para llevar. Museos, teatros, cines, parques, plazas, spas, centros deportivos, gimnasios, iglesias, eventos masivos, casinos y fiestas privadas siguen suspendidas