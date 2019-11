Insuficiente, inversión del Gobierno en infraestructura

Ciudad de México— El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado es sólo una “aspirina” para la economía mexicana, declaró Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

“Es una aspirina”, respondió en entrevista al preguntarle si los proyectos de infraestructura detonarán el crecimiento económico.

La AMFE funciona desde hace más de dos décadas y se conforma por más de 30 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), entre las que destacan financieras de crédito para autos.

Bojórquez expuso que, en términos generales, la colocación de crédito del sector en 2019 reflejó el desempeño de la economía mexicana.

“Hay un freno en el crecimiento de todas las financieras. Cuando se frena la economía tan bruscamente, impacta inmediatamente en el tema de carteras vencidas y de reservas. En 2019 hubo un pequeño crecimiento en esos índices”, manifestó.

Destacó que para mejorar la actividad crediticia es necesario retomar el dinamismo del crecimiento económico, así como acelerar la prometida regulación diferenciada, que es un proyecto de las autoridades financieras que se encuentra en etapa de estudio y que busca establecer normas acordes al tamaño y actividad de las instituciones financieras.

A su vez, Bojórquez advirtió que mejorar la colocación de crédito implica crear un sistema nacional de garantías y que la banca de desarrollo otorgue más crédito a través de los intermediarios financieros no bancarios.

“La banca de desarrollo no ha terminado de asentarse en nuevas reglas y programas. Somos el vehículo idóneo para dar crédito, pero no nos han soltado las amarras. Nos han tenido con la esperanza de que vienen cambios y ya pasó un año y no pasa nada”, agregó.

“Como que no se nos pasa el trauma de la crisis bancaria, del Fobaproa, y nos hemos venido llenando de regulaciones donde están las financieras, los bancos, las Sofomes, las fintech, y por más que se quiera avanzar en el tema del financiamiento, tenemos regulaciones que lo hacen pesado”, afirmó.

Señaló que al enfocarse en regulaciones, las autoridades están dejando de lado la inclusión financiera.

“En el tema de inclusión financiera seguimos bastante rezagados a pesar de que la tecnología ha avanzado. En aras de la transparencia y de hacer las cosas bien, seguimos en un círculo vicioso donde nos seguimos olvidando de las regiones más pobres”, comentó.

“Necesitamos hacer las cosas diferentes y adaptarnos más rápidamente a las nuevas tecnologías”.