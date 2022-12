Insuficiente, alza salarial: Canacintra

Además del 20 por ciento que se anunció para el próximo año, el salario mínimo debería tener otra alza del 51 por ciento para reducir la pobreza laboral, consideró Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (Canacintra).

A partir de enero, el salario en la frontera será de 312.41 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 372 por mes, mientras que la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que el costo de la canasta básica por persona es de 3 mil 542.14 pesos.

“Eso quiere decir que cuatro miembros necesitan 14 mil 168 pesos mensuales para superar la línea de pobreza laboral”, dijo el líder empresarial.

“Para que el salario mínimo llegue a ser un salario mínimo digno y supere el nivel de pobreza laboral, en Juárez necesita subir a 472 pesos diarios, o sea, necesita subir otro 51 por ciento”, destacó.

Lejos de la meta

“La perspectiva que quiero tomar es que, a final de cuentas, con todo y el aumento de 250 por ciento que lleva el mínimo en este sexenio, todavía quedamos muy lejos de alcanzar la línea de pobreza laboral”, agregó.

Desde el punto de vista del empresario, se necesita un salario mínimo y medio para cubrir las necesidades de un hogar en la frontera.

“Según la Coneval, un trabajador se encuentra en pobreza laboral cuando no puede sostener su hogar con un salario”, dijo.

Además, destacó que el aumento al mínimo no va a resolver los problemas de pobreza en la localidad, pero sí va a complicar un tanto a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, “que son las que batallan más”.

“La realidad te obliga a pagar más que el mínimo, porque al trabajador no le alcanza y si no le alcanza pues mejor no trabaja”, dijo.

‘Que el Gobierno se ponga las pilas’

“Claro que las empresas podemos pagar salarios dignos, pero para eso necesitamos que el Gobierno se ponga las pilas”, agregó.

Para que las empresas puedan pagar ese mínimo, destacó que es necesario que se mejore el clima de negocios en el país.

“Se necesita desregularizar, un sistema hacendario más sencillo y menos agresivo con las empresas, que los gobiernos dejen de estarle cargando todas sus necesidades al sector empresarial y se vuelvan más eficientes, que provoquen mejores condiciones de financiamiento, entre muchas otras cosas que no están sucediendo”, dijo el líder de los industriales.

