Insisten en ‘tumbar’ consejo de Canacintra

A pesar de que el juez noveno de Distrito en el estado de Chihuahua ratificó al consejo recién nombrado en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) local, la excontrincante a la presidencia de ese organismo, Claudia Ivonne García Maldonado, dijo que la suspensión no es definitiva, por lo que buscan efectos restitutivos.

Acompañada por sus abogados, García Maldonado ofreció ayer una conferencia de prensa en la que señaló que aún queda que un Colegiado resuelva el juicio de amparo que interpuso.

PUBLICIDAD

“Se ratificó al Consejo local, sin embargo, nosotros estamos pidiendo efecto restitutivo al Juzgado de Distrito para que a pesar de que ya se haya ratificado, se deje sin efectos”, resaltó el abogado Aldo Reyna, representante de la excontrincante a la presidencia de Canacintra.

Mientras que ella, por su parte, agregó que aún queda que el Colegiado resuelva y dé respuesta a la presidencia nacional y a la Asamblea.

García Maldonado afirmó que el juez de Distrito reconoció la apariencia del buen derecho del asunto, pues en su artículo 30 el Reglamento de la Ley de Cámaras Empresariales “señala que nadie puede ser condicionado a participar como presidente de la Delegación con el haber previamente sido nombrado Consejo Nacional”.

Señala a ‘Thor’ Salayandía

Aseguró que socios y consejeros testificarán sobre la presunta petición de Jesús Manuel Salayandía, expresidente de Canacintra, de votar a favor de Isela Molina Alcay, quien fue la candidata ganadora.

Afirmó también contar con los audios de las llamadas que supuestamente Salayandía hizo a los socios, pero no presentó éstos ni ninguna otra prueba ayer ante los medios de comunicación.

Dijo que en el amparo que solicitó expone además la violación de los estatutos de la Canacintra, que no incluyen principios de igualdad, paridad de género y la no discriminación, al insistir en que Thor favoreció a Isela Molina y en cómo según se expresó en alguna ocasión hacia su persona.

“Lo que me llevó a impugnar esta elecciones fue cómo el señor Jesús Manuel Salayandía se expresó hacia mi persona con misoginia como la ‘señora del parche’, que anda haciendo grilla e invitando a socios y consejeros a votar por Isela Molina, así como su directora Liliana Licón, cabildeando la contienda de la actual presidenta”, dijo Claudia García.

Acudirán a la Conapred

Manifestó que en próximos días se estará presentando una queja por discriminación contra Salayandía Lara ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).

Desde la primera conferencia que ofreció el pasado 10 de febrero, García Maldonado criticó la labor de Salayandía Lara, quien –dijo– “sólo se dedicaba a hablar en los medios”.

“Hace dos años que no nos hacen caso, queremos una industria que realmente haga trabajo interno, no todo son medios, no poner sólo la cara y estar hable y hable”, expresó en ese entonces.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx