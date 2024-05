Inquietan fraudes con las deepfakes

Ciudad de México.- A 89 por ciento de los mexicanos les preocupa ser víctima de estafas mediante el uso de deepfakes, reveló una nueva investigación de Jumio.

El deepfake es la manipulación de fotos y videos con Machine Learning e Inteligencia Artificial para suplantar la identidad de una persona o crear una ficticia para, entre otras cosas, cometer un fraude financiero, señala Sumsub.

El porcentaje de mexicanos que tienen esta preocupación es superior al promedio global, que fue de 72 por ciento, señala el "Estudio de identidad en línea", dado a conocer este mes por Jumio, proveedor de soluciones automatizadas de verificación de identidad.

"Los resultados ponen de manifiesto la gran preocupación de los consumidores por los riesgos asociados a la IA generativa y los deepfakes, incluido el potencial aumento de la ciberdelincuencia y el fraude de identidad", indicó Jumio.

Mario Zúñiga, Founder de Zenta Group, dijo que los deepfakes pueden crecer en más de 300 por ciento en México durante este año, por lo que urge actuar con protocolos de ciberseguridad más avanzados para frenar este delito.

El estudio de Jumio arroja que 47 por ciento de los mexicanos conoce a alguien que ha sido víctima de fraude en línea o robo de identidad.

El 33 por ciento de quienes fueron o sospecharon haber sido víctimas de fraude dijeron que tuvo "problemas significativos".

Alrededor de 30 por ciento de usuarios declaró haber perdido entre 2 mil 100 y 10 mil 500 pesos.

El estudio examinó opiniones de más de 8 mil consumidores adultos en Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y México.

"Quise comprar joyería en internet y me estafaron. Vi un video de lo que hacían en TikTok y dije pues para más seguro me voy directo a su página y ahí compré, me hicieron el cargo y nunca me llegó mi producto. Les escribí, les llamé y todo, y nunca me respondieron", relató Silvia, habitante del Estado de México.