Inhabilita SFP a funcionario de Pemex por ocultar 3.2 mdp

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Manuel Galván Arcos, funcionario de Pemex, quien presuntamente omitió declarar dos cuentas bancarias por un monto de 3.2 millones de pesos.

En un comunicado, la dependencia informó que el servidor público fue señalado por haber participado en el sexenio pasado en la llamada Estafa Maestra.

"Como resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos", detalló la dependencia.

Hasta antes de ser destituido, Luis Manuel Galván se desempeñaba como Gerente en la Dirección Corporativa de Finanzas con un saldo neto mensual de 104 mil pesos.

También se desempeñó, añadió la SFP, en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex.

"Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados", indicó.