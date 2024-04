Infringen derechos de autor en las campañas políticas

Ciudad de México.- Los partidos políticos y sus candidatos promueven una práctica ilegal durante los ciclos electorales: el uso y explotación sin autorización de derechos de autor, la cual se ha convertido en una constante sin que las autoridades intervengan para detenerla, refiere Guillermo Pous, experto en propiedad intelectual y fundador de Pous® Abogados, Pous® Agency y Pink Tiger® Group.

"Se trata de una actitud solapadora que permite que estas prácticas continúen sin consecuencias. El uso de derechos de autor en las campañas políticas implica una serie de gastos y costos que no son reportados adecuadamente por los partidos a las autoridades; esta falta de transparencia distorsiona el proceso democrático. Además, al no ser tratados como gastos cuantificables, se perpetúa una cultura de impunidad", declara Guillermo Pous.

Agrega que el uso de derechos de autor sin autorización no solo afecta a los creadores y titulares, también impacta a la sociedad, lo que sin duda desincentiva a la creatividad y la innovación, por lo que afecta negativamente a la industria en su conjunto.

El fundador de Pous Abogados® enfatiza que "al observar estos derechos, no solo se fortalecerá la legitimidad de los procesos electorales, sino que se promoverá una cultura de respeto. No sería la primera vez que participaría activa y desinteresadamente, ya que no formo parte, no milito, no apoyo ni me relaciono con ningún partido político, autoridad o candidato para realizar consultas enfocadas en este tipo de actividades. Desafortunadamente jamás ha existido una resolución firme por parte del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Federal Electoral y sus símiles en los estados para que se resuelva de fondo y contundentemente lo concerniente al uso y explotación de estos derechos".

Comenta que para quienes se han especializado en propiedad intelectual, sobre todo derechos de autor es sencillo detectar habitualmente diferentes usos que se dan en la vida cotidiana a las obras protegidas por esta rama del derecho.

"Para aquellos que además se dedican o conocen y entienden de derecho electoral (y no soy uno de ellos más allá de lo prácticamente básico, fundamental y elemental), se puede generar una gran mancuerna profesional de monitoreo de una cantidad enorme de irregularidades durante las campañas políticas, ya que por lo menos en cada mitin, asamblea, congreso, spot, etcétera, es fácil enumerar las alternativas de violaciones a la ley de la materia que suceden y que pudieran o debieran ser determinantes en procesos de sufragio", destaca el fundador de Pous® Agency.

Agrega que suele pasar que a manera de aprovecharse de lo ya existente, es recurrente que utilicen obras musicales bajo la figura de "sound alike", es decir, una pieza musical que "siendo diferente", suena igual con la intención de pretender engañar al titular de los derechos y evitar el pago que corresponda, lo cual no solo es ilegal en cuanto al uso de la obra, sino por cuanto hace a la modificación, deformación y mutilación de la obra original y primigenia, sino cabe también la falsa atribución de autoría.

Con frecuencia recurren a frases como "no hay lucro porque no cobramos por escucharla" para justificar el uso no autorizado de obras musicales en campañas políticas. "Estas excusas, aunque comunes, no eximen de responsabilidad. Según el artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, el lucro puede ser directo o indirecto, y el beneficio obtenido, ya sea económico o en especie. Aunque algunos intenten evadir el pago de regalías, el uso de estas obras sin autorización conlleva un beneficio claro al hacer más atractiva la campaña del candidato", subraya Pous.

Concluye que no solo se trata de un uso no autorizado de obras musicales en las campañas políticas, lo que puede acarrear sanciones legales, sino de la falta de consideración de los daños económicos que esto conlleva. "Estos gastos no reportados podrían influir en los límites de gastos de campaña, afectando el resultado electoral".