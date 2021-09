Informa BBVA que restableció servicios... ¡y borra el tuit!

Ciudad de México— BBVA informó en Twitter que había restablecido sus servicios tras las fallas del domingo, sin embargo, minutos después borró la publicación mientras los usuarios aún reportan fallas en la banca móvil y que no ven reflejado en su estado de cuenta depósitos y transferencias realizadas el fin de semana.

"BBVA informa a todos sus usuarios que hemos restablecido nuestros servicios. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados", expresó el banco en Twitter a las 8:20 horas, minutos después borró la publicación.

A las 9:41 horas lanzó otra publicación afirmando, de nuevo, que había restablecido los servicios.

"Nuestros servicios se encuentran totalmente restablecidos. Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos", expresó el banco.

Usuarios reportaron desde ayer fallas en la aplicación del banco, cajeros automáticos y al momento de pagar con tarjetas emitidas por BBVA.

No obstante al anuncio de esta mañana del banco, usuarios siguen reportando fallas y exigen una compensación al banco por las intermitencias del domingo.

"Aún no puedo entrar a la aplicación", "Mi aplicación aún no responde", "Si ayer me transfirieron ¿hasta cuando se verá reflejado?", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

"¿Cómo van nos a compensar? Muchos no pudimos hacer nuestras despensas o pagar nuestras comidas por su ineficiencia, peor aún para los que tuvieron emergencias médicas y no pudieron dar soporte", señaló otra usuaria.

De acuerdo con DownDetector, el 53 por ciento de los usuarios presentaron fallas para acceder al aplicación móvil del banco durante el domingo, 27 por ciento para iniciar sesión en la banca móvil y un 20 por ciento en los cajeros automáticos.