Infidelidad financiera: ¿Has sido víctima?

Ciudad de México.- ¿Ocultas a tu pareja información de tus finanzas? ¿Pides préstamos sin comentar? ¿Escondes gastos o aumento salarial? Si responde afirmativamente a alguna de esas preguntas ha cometido infidelidad financiera.

David Lask, director general de Tala México, empresa de tecnología que ofrece servicios financieros, explicó que esta infidelidad consiste en la retención de información financiera o tomar decisiones unilaterales que exceden los acuerdos previos sobre el dinero.

Esta infidelidad puede ir desde que alguno de los dos gasta de más, empeña artículos sin avisa o esconde gastos hasta guardar dinero sin decirle a la pareja, ocasionando falsa escasez de ingresos y ahorros, describió Lask.

Silvia Rubies, directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica, plataforma para citas extramatrimoniales, dijo que la infidelidad financiera es esconder ingresos extras, bonos, aumentos de sueldo o simplemente tener una cuenta bancaria separada sin que la pareja sepa y la utilice para gastos personales.

Expuso que, sin embargo, si no hay un diálogo sobre finanzas en pareja o no hay un acuerdo sobre ello, ocultar ingresos no se considera una infidelidad.

Además, también puede haber la independencia financiera en la que cada persona puede gastar en sus cosas personales, pero previo a una constate comunicación y acuerdo, explicó Lask.

"Una de las principales causas de separaciones y divorcios son las finanzas, por eso es importante siempre ser transparente y desde un inicio de la relación hablar abiertamente sobre las finanzas con tu pareja, además del impacto directo en las finanzas del hogar", alertó Lask.

Rubies recomendó que las parejas deben dejar claros los acuerdos financieros, dividir gastos, ahorros y convenir si tendrán dinero por separado para consumo personal.

Otro punto importante es establecer objetivos financieros comunes, como ahorrar para un viaje o comprar una casa. Esto fomenta la colaboración y reduce la tentación de ocultar gastos o deudas, sugirió Lask.

Tener tres cuentas bancarias también es un punto que puede ayudar, pues cada uno tendría su propia cuenta y otra donde se mantenga el ahorro conjunto, agregó.

De acuerdo con cifras del Inegi, dadas a conocer con motivo del Día del Amor y la Amistad, en 52 por ciento de los matrimonios ambas partes trabajaban, en 38.6 por ciento él trabajaba y ella no; en 1.6 por ciento ninguna de las partes laboraba y en 0.8 por ciento él no trabajaba pero ella sí.

Además, de acuerdo con el blog Hablemos de la Bolsa, de la Bolsa Mexicana de Valores, los casos de divorcio por temas financieros han aumentado, debido a que no se tiene una administración financiera sana y se desconocen los gastos y hábitos financieros de la pareja antes de unirse, lo que termina en un posible divorcio.