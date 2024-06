Incumplen patrones con pago de utilidades y contratos

Ciudad de México.- El incumplimiento en el pago de las utilidades es la principal falta en la que incurrieron los patrones el año pasado en el rubro de condiciones generales de trabajo, reveló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Como parte de los resultados del Programa de Inspección 2023, la STPS informó que se detectaron 22 mil incumplimientos en materia de condiciones generales de trabajo, de los cuales, el primer lugar lo ocupa la participación de los trabajadores en el pago de utilidades.

En segundo lugar, el no contar con contratos individuales o colectivos y en tercer lugar, el régimen de subcontratación. En tanto que las faltas menos frecuentes tienen que ver con la inscripción de los trabajadores al IMSS y al Infonavit.

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se desahogaron más de 3 mil 800 inspecciones que formaron parte de un operativo de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas, a través del cual se ha identificado incumplimientos normativos en más de mil 800 inspecciones.

Durante 2023 se realizaron poco más de 48 mil acciones de inspección, con lo cual se logró rebasar la meta planteada de 42 mil inspecciones para dicho ejercicio.

La cifra de inspecciones superó la meta anual debido a la participación en más de 18 mil diligencias relacionadas con la legitimación de contratos colectivos de trabajo a petición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Por otro lado, en el caso de las inspecciones en materia de capacitación y adiestramiento, se pueden apreciar más de 11 mil casos de incumplimientos, resaltando: planes y programas de capacitación y lista de constancias de competencias o habilidades laborales.

"Estos datos nos señalan que las empresas no están llevando a cabo la planeación para capacitar a sus trabajadores o que no se está llevando adecuadamente la administración de los cursos de capacitación. Por otro lado, se visualiza que las empresas no están informando a la STPS las listas de las constancias expedidas a los trabajadores", señaló la Secretaría.

En materia de Seguridad e Higiene, la STPS cuenta con distintas normas oficiales para establecer las condiciones de seguridad y salud con que deben contar los centros de trabajo en el país.

Es este sentido, las normas con mayor cantidad de incumplimientos tienen que ver con prevención y protección contra incendios; edificios, locales e instalaciones, además de servicios preventivos de seguridad y salud.