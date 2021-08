Incumplen empresas obligaciones de ‘home office’

Ciudad de México– En enero pasado entró en vigor la reforma que regula el teletrabajo en México, sin embargo, se estima que más de la mitad de las empresas aún no la ha adoptado.

De acuerdo con una encuesta realizada por la bolsa de trabajo vía Internet de OCCMundial a profesionistas con empleo, 49 por ciento dijo que sus empresas no han tomado acciones para cumplir con la nueva regulación, 34 por ciento desconoce si se han hecho modificaciones y solamente 17 por ciento respondió que sus empresas sí ha habido cambios.

Entre las nuevas obligaciones para las empresas cuyos trabajadores desempeñan en más de 40 por ciento sus actividades en lugares distintos al establecimiento del patrón se encuentra proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios, por ejemplo, el equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros.

La legislación también indica que los patrones deben asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo el pago de servicios en telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad. Así como implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras.

Además, establece que deberán respetar el derecho a la desconexión de las personas al término de la jornada laboral e inscribirlas al régimen de seguridad social.

Las reformas al Artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo home office también contemplan que los empleadores promuevan el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras, a fin de que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación y seguridad social.

Asimismo, establece que deberán recibir oportunamente el trabajo, pero también pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas.

Otra de las cosas que la ley establece es que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato; en ese sentido, una encuesta elaborada por OCCMundial en abril pasado a reclutadores indicó que no habrá nuevos contratos.

Los resultados indican que 33 por ciento de las organizaciones mencionó que no harían nuevas firmas, ya que necesitarían antes asesoría legal; 25 por ciento señaló que sus colaboradores no trabajan vía home office; 22 por ciento estaba reevaluando si continuarán con el trabajo remoto, y 20 por ciento aseguró cumplirá con la parte de la regulación relacionada a los contratos.

Al respecto, se les preguntó a encuestados qué modificaciones a los contratos se han hecho.

El 56 por ciento dijo que no se han hecho adecuaciones a su contrato laboral, 26 por ciento lo desconoce, 12 por ciento afirmó que ya los realizaron y 7 por ciento que no aplica porque no hacen trabajo remoto.