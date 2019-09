Incumplen celulares norma de seguridad

Ciudad de México— Los teléfonos celulares que se importan en México no cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 01 sobre seguridad, señaló NYCE, organismo nacional de evaluación de normalización.

Carlos Pérez Munguía, director general de NYCE, aseveró que, al importar los dispositivos, las empresas sólo cumplen con la norma de entrada para la homologación, pero específicamente la de seguridad la omiten.

“Muchas veces, como organismo de certificación, vemos que los productos de telecomunicaciones no certifican la seguridad del producto; certifican la Norma que corresponde en punto de entrada para efectos de obtener la homologación, pero la Norma 01 de seguridad la omiten, porque como no está llamada en el Acuerdo de NOM de celulares, ningún celular está cumpliendo con la Norma de seguridad.

“Se debería cumplir en el mercado, pero no sucede porque pareciera que el Acuerdo de Normas dicta qué debe cumplir y qué no debe cumplir, y eso es un error. Todos los productos deberían cumplir con la Norma de seguridad”, comentó Pérez Munguía durante el foro Derechos del Consumidor en la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones, organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Juan Carlos Rivera, director de Innovación Sector Electrotécnico y de Telecomunicaciones en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía (SE), sostuvo que actualmente trabajan en la actualización de la NOM 01, pues la actual data de 1993 y no se incluye la verificación de los celulares.

“Si bien es cierto hay acuerdos de reconocimiento mutuo, el año pasado se firmó un acuerdo de equivalencias, que es un reconocimiento unilateral de las pruebas que se realizan en otras partes, en este acuerdo está involucrada la NOM 01, 16 y 19.

“Qué es lo que pasa con el cumplimiento y vigilancia de los celulares? En el campo de aplicación de la Norma 01 de 1993 no estaban contemplados estos productos, y es por ello que no se vigila en el punto de entrada y no se hace la verificación correspondiente”, reconoció el funcionario de la SE.