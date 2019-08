Incentivan a proveedores de fábricas

Con el fin de estimular a los proveedores del sector maquilador, se planteó el programa ‘The Bridge Accelerator’ que acompaña y da tutoría a empresarios del sector.

Ayer martes se realizó la presentación Demo Day del proyecto, donde emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas a líderes industriales de la región Juárez-El Paso.

Dicho esquema tiene como objetivo principal incrementar el número de proveedores regionales e impulsar el desarrollo de la frontera.

De acuerdo con los organizadores, los participantes de esta primera generación no sólo tuvieron la oportunidad de presentar sus ideas, sino que además compiten por una bolsa de hasta 25 mil dólares en capital semilla para desarrollar su boceto.

‘The Bridge Accelerator’, es respaldado por Microsoft, Bosch, Transtelco, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Technology Hub y The Hub of Human Innovation.

En los últimos 3 meses 12 compañías de la región Juárez-El Paso fueron seleccionadas para participar en el programa intensivo de aceleración donde recibieron una serie de conferencias específicas para su crecimiento, así como la asesoría de líderes en la industria. A lo largo del programa los participantes obtuvieron información respecto a la industria manufacturera y cultura empresarial binacional para identificar tipos de innovación y su aplicación a la cadena de suministro, así como métodos de protección de propiedad intelectual, propuestas de valor y modelos financieros.

El plan busca aumentar el número de proveedores de la industria maquiladora, ya que según cifras de los organizadores, en la actualidad el valor de la cadena de suministros de la industria manufacturera es de 39 mil millones en el estado de Chihua-hua y solamente el 2% proviene de los proveedores regionales.

La presentación tuvo lugar en el edificio Mega de Technology Hub.



