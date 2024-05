Impulsan el reuso de envases

Ciudad de México.- Mercado Circular revolucionó la manera de vender productos de limpieza y cuidado personal en Chile y ahora busca dar sus primeros pasos en México.

Paolo Mazza, CEO de Mercado Circular, reveló que en Latinoamérica sólo México y Chile tienen una regulación que permite que productos de limpieza para el hogar y para el cuidado personal se vendan a granel.

La firma recién firmó un convenio con la cadena Sam's Club para instalar máquinas expendedoras de productos como shampoo, limpiadores, jabones, entre otros, que pueden reutilizar empaques, migrando a una economía circular.

"En México el mercado no es pequeño, pero los grandes fabricantes de estos productos no se atreven a entrar al mercado a granel porque no tienen control sobre sus productos.

"Tienen miedo de que la persona que vende adultere el producto agregando agua con el fin de ganar más, o que por los procedimientos de venta se contamine el producto", afirmó Mazza en entrevista.

Tampoco las grandes cadenas se han atrevido a entrar al mercado a granel ante la falta de una forma sostenible de despachar los productos.

Mercado Circular, que ya cuenta con más de 140 mil consumidores en Chile, que recargan sus productos de limpieza en empaques reutilizables, está por concluir su primer programa piloto en México.

El directivo de la compañía destacó que una de las ventajas de este modelo de negocio es que los envases de reuso que ofrece se distinguen por tener un código QR que los personaliza, de tal manera que las marcas no sólo se enteran del perfil de sus consumidores sino de la periodicidad con la que compran.