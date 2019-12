Impone Trump aranceles a Brasil y Argentina

Washington— Donald Trump no se cansa. El pasado lunes anunció que impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina.

“Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores”, tuiteó Trump.

“Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países”, agregó.

Trump instó también a la Reserva Federal a impedir que los países obtengan una ventaja económica devaluando sus monedas.

“La Reserva Federal también debería actuar para que los países, que son muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojamiento, Fed”, exhortó el mandatario republicano.

En marzo de 2018, en una medida para reducir el déficit comercial estadounidense, el Gobierno de Trump anunció su intención de introducir aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones de acero y de 10 por ciento sobre las de aluminio.

Pero tras negociaciones, Argentina había logrado una exención de esas medidas.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de acero y aluminio argentinas, lo que representa un mercado de 700 millones de dólares, según datos oficiales.

Brasil, que representaba entonces alrededor del 14 por ciento de todas las importaciones estadounidenses de acero, también había logrado concesiones al entrar en vigor los aranceles.

El reclamo del gigante latinoamericano alegaba la complementariedad de las cadenas productivas.