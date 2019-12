Impone nuevo tratado monitoreo laboral a México

Washington— La mayoría demócrata en la Cámara Baja reveló ayer martes los cambios pactados con la Administración del presidente Donald Trump sobre el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC), incluida la imposición de mecanismos laborales en México.

El acuerdo incluiría, según los demócratas, un comité para monitorear la implementación de la reforma laboral en México, castigos por no cumplir con su funcionamiento, así como instituir ‘agregados laborales’ de EU en México.

También establecería que cualquier violación a las condiciones laborales en los tres países se presumiría que viola el comercio y que sería tarea del Gobierno afectado probar lo contrario.

“Este es un día para el que habíamos estado trabajando (...) Respecto a nuestro trabajo, este (acuerdo) es infinitamente mejor que lo que fue inicialmente propuesto por la Administración”, dijo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una rueda de prensa.

El Comité de Medidas y Medios de la Cámara Baja de EU señaló en un comunicado que entre los compromisos estaba crear un comité que vigile el cumplimiento de la reforma laboral de México, así como reglas para ese monitoreo en el Congreso.

Además, los demócratas aseguraron que las modificaciones también incluyen mecanismos laborales de rápida respuesta, verificaciones de fábricas mexicanas sobre el cumplimiento laboral, el uso de expertos laborales independientes, así como castigos sobre bienes que violen garantías laborales.

El acuerdo pavimenta la ratificación de la nueva versión del T-MEC en el Capitolio este mismo año.

En lo ambiental, el pacto establecería la presunción de que toda violación ambiental afecta el comercio –con los Gobiernos debiendo probar lo contrario–, fondos contra la contaminación en la frontera México-EU y un mecanismo de aduanas para verificar la legalidad de flora y fauna de México.

Negociados desde junio con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, el acuerdo fue presentado por los demócratas en un documento de cuatro páginas, pero aún falta por conocer el lenguaje legal preciso de las modificaciones.

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que no habrá revisiones por parte de Estados Unidos en las fábricas instaladas en México.

“Gusto decir que tras negociación muy compleja MX, EU y CAN llegamos a acuerdo. Se cubre laboral sin inspectores: será vía paneles, normal en acuerdos comerciales”, publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, señala, hubo mejoras en biomedicinas y paneles en el mecanismo de solución de controversias.

“Otras mejoras importantes a favor de ciudadanos en biomedicinas y ‘bloqueo de paneles’, de lo más importante. ¡T-MEC va!”, afirmó el funcionario.

En la misma red, Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), afirmó que se alcanzó un acuerdo que la clase trabajadora de ese país puede apoyar.

“Por primera vez, realmente habrá normas laborales exigibles, incluido un proceso que permita las inspecciones de fábricas e instalaciones que no cumplan con sus obligaciones”, afirmó.