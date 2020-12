Impactan largas filas en cadena de suministro

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Las largas filas en el bulevar Juan Pablo II

Rezago de embarques, menor productividad y retraso en las entregas de mercancía a los centros de distribución en El Paso son parte de los problemas que afectan tanto a transportistas como a la industria maquiladora de Ciudad Juárez por las largas filas de camiones en el puente Córdova-De las Américas.

Alejandro González, delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), comentó que aunque no se tienen cuantificadas las pérdidas económicas por este problema, existen impactos negativos para ambos sectores.

“Tanto para industrias como para transportistas la productividad no es la misma con estas largas filas, no es la misma eficiencia y no hacemos el mismo número de viajes”, dijo.

Detalló que tan sólo a los transportistas las líneas de cinco horas que se presentan desde el sábado para el cruce de mercancías a Estados Unidos les han provocado una baja en la productividad de hasta 50 por ciento.

“En lugar de realizar cuatro viajes por unidad estamos haciendo dos, si bien nos va; andamos con una ineficiencia del 50 por ciento”, expresó.

El cierre para exportaciones en el puente “Libre” es a las 8:00 de la noche, lo que ha hecho que camiones se queden pendientes de cruzar.

“El rezago de embarques es de aquéllos que llegan a Juárez de otras partes del estado, que en horarios normales sí alcanzarían a cruzar a tiempo, pero ya llegan a las 9:00 de la noche y cruzan hasta el siguiente día”, manifestó.

Señaló que son entre 70 y 100 embarques los que se quedan ‘atorados’ en la ciudad.

El representante del sector de los transportistas manifestó que debido a las afectaciones se mantienen diálogos constantes con la Aduana de Estados Unidos para agilizar las revisiones a las unidades.

Prueba de ello es que el tiempo de espera para el envío de mercancías se redujo de cinco horas el lunes a cuatro el martes, pese a que las líneas ese día se intensificaron y llegaron hasta la entrada de Las Anitas, en el bulevar Juan Pablo II.

Manifestó que también existe un fenómeno atípico en este 2020, en el que el envío de mercancías aumentó en estas fechas, cuando en años anteriores bajaba considerablemente.

“Fue un año atípico para la industria con esto de la pandemia, estuvo parada por varios meses y ahorita hay que cumplir con muchos pedidos que están atrasados”, explicó.

Ayer de nueva cuenta se formaron filas de varios kilómetros a lo largo del bulevar.

Se prevé que las afectaciones en este cruce continúen hasta el sábado, ya que el lunes 4 de enero abre el puente de Zaragoza, que es donde se concentra la mayoría de las cargas.