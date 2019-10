Hila tres caídas inversión fija

Ciudad de México— La inversión fija bruta cayó en julio por tercer mes consecutivo, con un retroceso del 0.69 por ciento en términos reales, por lo que el indicador se ubica en 100.78 puntos, nivel de febrero de 2014.

Según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador reflejó la caída tanto de maquinaria y equipo como de la construcción.

Entre los descensos resaltó la recaída de 1.49 por ciento en construcción en julio, luego de haber subido 4.04 por ciento un mes antes.

La maquinaria y equipo retrocedió también por tercera vez consecutiva, en donde destacó el fuerte descenso de 2.38 por ciento en el sector nacional, mientras que la maquinaria y equipo importado repuntaron 2.83 por ciento.

En el séptimo mes del año, el equipo de transporte importado avanzó 7.67 por ciento y la maquinaria, equipo y otros bienes, 3.12 por ciento.

Los dos segmentos de la construcción, residencial y no residencial, retrocedieron: la residencial decreció 0.14 por ciento y la no residencial, 3.68 por ciento.

No obstante, ninguna de las dos contracciones fue lo suficientemente amplia para revertir el avance de los segmentos de la construcción.

A tasa anual, el indicador de inversión fija bruta tuvo su mayor caída desde finales de 2009, con una contracción de 9.09 por ciento.

En los componentes de la inversión, maquinaria y equipo cedió 12.78 por ciento, y construcción, 6.93 por ciento.