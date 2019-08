Hay más desocupación en el estado

La tasa de desocupación en el estado de Chihuahua creció 0.1% en el pasado mes de junio, con lo que también se prevé un aumento en las cifras de informalidad laboral de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Pero en comparación al 3.4% que tuvo durante el mismo período del 2018 la desocupación en ese mes subió a 3.5%, según datos del Instituto.

Para el economista Juan Muñoz este tema está provocando que la economía de Juárez se mueva hacia la informalidad, lo que comienza a preocupar a los expertos.

“Pareciera que no es redituable estar en la formalidad, y aquí el tema va muy de la mano del decreto de estímulos fiscales para la frontera el cual no ha tenido el efecto que se pensaba, lo que es una señal muy clara de que las políticas monetarias y fiscales no están funcionando”, dijo.

Respecto a la estadística de desocupación que presentó Inegi, Muñoz comentó que aunque el tema es de preocuparse, el efecto ha tardado en reflejarse.

“Normalmente en las fronteras se resienten los indicadores al doble, principalmente en el tema de informalidad, por esa facilidad de traerse producto de Estados Unidos y venderlo”, comentó.

A nivel nacional la tasa de ocupación en el sector informal se ubicó en 27.5%, registrando un incremento de 0.1%; mientras que en el tema de informalidad laboral, se registró una tasa del 56.8%, lo que representó un aumento de hasta 0.4%.

Por otra parte, las cifras correspondientes a desocupación en México se mantuvieron en 3.5%, según datos del Inegi.

