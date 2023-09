Hay 9 obras de hidrógeno en México

Ciudad de México.-El desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en el País empieza a ser una realidad, de acuerdo con el reporte Renewable Hydrogen In Latin America and the Caribbean: Opportunities, Challenges, and Pathways.

El documento destaca que en México actualmente hay nueve proyectos de hidrógeno verde en desarrollo, aunque sin especificar su estatus.

Hasta el momento no se ha publicado una política nacional sobre el uso e impulso del hidrógeno verde y únicamente se tiene una hoja de ruta propuesta por la Asociación Mexicana del Hidrógeno (AMH2).

"En el caso de México, varios marcos regulatorios y políticas energéticas mencionan el hidrógeno, pero sólo en términos de producción y exploración.

"En 2021, una actualización de la Ley de la Industria Eléctrica reconoció al hidrógeno verde como energía limpia apta para la combustión o su almacenamiento", expone el documento.

La producción de hidrógeno verde requiere energías renovables, por lo que el potencial del País para producirlo es alto, al contar con la posibilidad de generar miles de terawatts-hora, que se mantienen inexplorados, de energía solar y eólica.

Es decir, la incorporación de alrededor de 19 gigawatts entre energía solar y eólica permitirían que México alcance el 35 por ciento de energías limpias para 2024.

Actualmente, la producción de hidrógeno es de 700 kilotoneladas, pero se elabora a partir de combustibles fósiles no disminuidos.

El documento también señala que el uso de tecnologías cero emisiones, como el hidrógeno verde, permitirá atraer inversiones millonarias.

"La adopción de tecnologías de propulsión con cero emisiones de carbono en los puertos de México podría atraer inversiones de entre 130 mil millones y 188 mil millones de pesos en infraestructura terrestre para 2030", se expone en el reporte.

También se muestra que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2023-2037 promueve el papel del hidrógeno verde para la generación de electricidad a través de su mezcla con gas natural.

"El uso de hidrógeno verde en turbinas podría ser parte de sistemas de almacenamiento de energía, que convierten el exceso de energía en hidrógeno mediante electrólisis y luego lo reconvierten en energía eléctrica según demanda en la turbina.

"En el sistema eléctrico nacional, el almacenamiento de energía con hidrógeno verde podría aumentar la generación de energía renovable en 2 por ciento para 2050, y la CFE podría alimentar 670 megawatts de centrales térmicas utilizando la molécula en una cantidad comparable a la demanda de hidrógeno gris de Pemex", puntualiza el reporte.

Actualmente en América Latina hay 140 proyectos de hidrógeno en diferentes etapas de desarrollo siendo Chile, Brasil y Colombia los países con mayor número.