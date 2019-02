Hasta olor a plastilina patentan

Ciudad de México— El olor de la masa para niños Play-Doh ya es una marca protegida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El IMPI entregó ayer los primeros registros que existen en México de marcas no tradicionales, como las olfativas y sonoras, tras la modificación a la Ley Federal de Propiedad Industrial hecha en 2018.

En total, cuatro marcas no tradicionales fueron aprobadas y otorgadas en primera instancia, aunque el Instituto reveló que trabaja en el análisis de otras 400 marcas de este tipo de las que han recibido solicitud.

Además de la masa para niños, también se entregó el registro de marca olfativa de pintura con olor a bambú a la empresa Sureste Sustentable; el título de marca de imagen comercial de una maceta decorativa al diseñador Germán Flores García; y el título de marca sonora de una cuchara chocando un vaso a la empresa Gran Café de la Parroquia de Veracruz.

Juan Lozano, director general del IMPI, consideró que la entrega de los primeros títulos de marcas no convencionales es una señal de que México es un país que se pone a la vanguardia en la protección para los creadores.

Además, se comprometió a agilizar los trámites de registro de marcas y de patentes.

La primera acción será alcanzar el 50 por ciento de trámites en línea ya que actualmente el 80 por ciento de éstos se hacen presencialmente, señaló.

“No nos podemos tomar más tiempo del tiempo necesario, las creadoras no pueden esperar, si tienen un elemento que proteger hay inversión, creatividad y expectativas de que al ponerlo en el mercado va a generar retorno, riquezas y empleos”, comentó Lozano.





Nada convencional

Otras de las ‘marcas’ aprobadas son:

• pintura con olor a bambú

• una maceta decorativa

• sonido de unacuchara chocando un vaso