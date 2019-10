Hasta noviembre, firma de acuerdo entre EU y China

Washington— El presidente Donald Trump dijo que el acuerdo comercial con China probablemente no se firmará hasta que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se realizará el próximo mes en Chile.

“China ya comenzó a realizar compras a los agricultores”, agregó ayer miércoles Trump en la Casa Blanca durante una reunión con el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo parcial anunciado la semana pasada estaba en proceso de redacción.

“Está siendo preparado”, aseguró.

Trump, Xi y otros jefes de Estado participarán en la cumbre APEC que se celebrará en Chile. Los líderes se reunirán entre el 16 y 17 de noviembre.

La semana pasada Trump y el viceprimer ministro chino, Liu He, anunciaron la primera fase de un acuerdo para finalizar la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero no ofrecieron mayores detalles.

China desea sostener más conversaciones a finales de octubre para elaborar los detalles del pacto de “fase uno”, de acuerdo con un reporte de la agencia Bloomberg del lunes que citó a personas familiarizadas con el tema.