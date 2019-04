Hallan datos de Facebook en Amazon

Nueva York— Millones de registros de Facebook fueron encontrados en servidores de Amazon.

Investigadores de UpGuard, una firma de seguridad cibernética, hallaron una gran cantidad de datos de usuarios de Facebook, ocultos a simple vista y sin darse a conocer públicamente, en los servidores de la nube de Amazon.

UpGuard no sabe cuánto tiempo estuvo expuesta la información, ya que la base de datos se volvió inaccesible mientras la compañía estaba investigando.

El descubrimiento se da a conocer a un año de que el escándalo de Cambridge Analytica expusiera cómo la información de los usuarios de Facebook no está asegurada y es ampliamente difundida en línea.

Las compañías que manejan esa información aún no han hecho lo suficiente para ocultar los datos privados.

Durante muchos años, Facebook permitió que cualquiera que hiciera una aplicación en su sitio obtuviera información sobre las personas que la usan y los amigos de esos usuarios. Una vez que los datos están fuera de las manos de Facebook, los desarrolladores pueden hacer lo que quieran con ellos.

Esa base de datos se cerró el miércoles después de que Bloomberg alertó a Facebook sobre el problema y Facebook contactó a Amazon.

En un caso, la empresa de medios de comunicación Cultura Colectiva, con sede en la Ciudad de México, almacenó abiertamente 540 millones de registros de usuarios de Facebook, incluidos números de identificación, comentarios, reacciones y nombres de cuentas.

Otra base de datos para una aplicación llamada At the Pool enlistó nombres, contraseñas y direcciones de correo electrónico de 22 mil personas.

Facebook compartió este tipo de información libremente con desarrolladores externos durante años, antes de tomar medidas recientemente.

El problema del almacenamiento público accidental podría ser más extenso que esos dos casos. UpGuard encontró 100 mil bases de datos abiertas alojadas en Amazon.

"El público aún no se da cuenta de que estos administradores y desarrolladores de sistemas de alto nivel, las personas que custodian estos datos, están siendo arriesgados o perezosos", señaló Chris Vickery, director de Investigación de Riesgo Cibernético en UpGuard.

"No se está poniendo suficiente cuidado la seguridad del big data".