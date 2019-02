Hallan anomalías en gasto de Infonavit

El director de Infonavit, Carlos Martínez, reveló que, a dos meses de asumir el cargo, su administración detectó irregularidades en el gasto ejercido por el Instituto en 2018, último año de gestión de David Penchyna.

Ante senadores detalló que el 92 por ciento de las compras autorizadas por el Consejo de Administración del Infonavit en ese año se realizó vía adjudicación directa.

"Esto genera, sobre todo, mucha discrecionalidad en el actuar administrativo y una propensión a que proveedores se pongan de acuerdo para repartirse mercado y otras prácticas que podrían configurar prácticas monopólicas", señaló.

Expuso que solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que emita una opinión respecto del esquema de compras imperante en el Instituto, a fin de contar con una guía que permita proponer reformas a dicho marco normativo.

Indicó que la meta a mediano plazo es que al menos el 80 por ciento de las adquisiciones se realice por medio de licitaciones públicas internacionales para obtener las mejores condiciones de compra.

Martínez indicó que el presupuesto destinado a difusión y orientación se duplicó en 2018, aunque ello no sirvió para que los trabajadores conocieran qué opciones de pago les ofrece el Instituto.

"El Infonavit no ha hecho un trabajo claro de promoción hacia los trabajadores de las opciones que tienen en materia crediticia, es algo que yo sí, al llegar, me he dado cuenta de que el Infonavit ha abandonado mucho de su trabajo de comunicación directa con el trabajador.

"Se gastaba un dineral verdaderamente en difusión y publicidad, pero se gastaba en poner espectaculares en los aeropuertos, y la realidad es que muchos de los acreditados del infonavit ni siquiera son usuarios de los aeropuertos", contrastó.

El funcionario informó que internamente se realiza una investigación por el gasto en comunicación y por otras irregularidades, mismas que, advirtió, serán denunciadas.

"Un resultado de ese ejercicio de gasto (en difusión) se está analizando por parte de la Auditoría interna de la institución; hay otras investigaciones en curso respecto a otros casos que han sucedido también en la institución", planteó.

"Por supuesto, cuando se concluyan estas investigaciones, y en caso de que haya responsabilidades, se tendrá que hacer algo al respecto; existen estos mecanismos de control interno, que estamos mejorando, pero que implican que, en caso de que haya responsabilidades, se tiene que ir a una instancia jurisdiccional de manera directa, y así lo haremos en caso de que se determinen estas responsabilidades".

Martínez comentó que, en materia de austeridad, el Consejo de Administración aprobó recortes que suman mil 221 millones de pesos a los gastos de administración, operación, vigilancia e inversiones para el ejercicio 2019.

Puntualizó que la meta de ahorro este año es de 2 mil millones de pesos.

Añadió que se encuentra en revisión el tabulador salarial de funcionarios de confianza y de mando.