Hace estudiante negocio con el mandado

Para Carlos Iraburo, de 17 años de edad, sobresalir a pesar de a las adversidades ha sido su principal motor, gracias a ello logró a través de las redes sociales emprender su negocio, el cual brinda servicio de súper a domicilio.

Desde hace cinco meses el estudiante del Colegio de Bachilleres, plantel 6, dedica parte de su tiempo a realizar las compras de quienes por diferentes razones no pueden acudir al supermercado.

“El servicio consiste en que si no tienes tiempo, presentas alguna discapacidad, no tienes auto o cualquier razón no puedes ir al súper nosotros te hacemos el favor, garantizando un excelente servicio, principalmente en la selección de frutas y verduras”, dijo.

Para contratar este servicio, el usuario debe enviar un mensaje a la página de Facebook ‘Tu Súper’, indicar el supermercado de su preferencia y mandar la lista del mandado indicando cantidades y marcas. Posteriormente, el usuario recibe una cotización y decide si desea la atención o no.

Además, en la página se publican las ofertas que están vigentes en supermercados como S-Mart, Soriana y Walmart.

“Es un servicio muy económico, el costo varía según la ubicación y la cantidad de mandado, pero lo que cobramos es módico porque entendemos que el objetivo es ayudar a la gente, por lo que sólo solicitamos el 5% del ticket de compra”, comentó Carlos.

Actualmente este negocio familiar brinda soporte económico a tres personas, sin embargo, Carlos aseguró que espera hacerlo crecer y crear empleos para la ciudad y desarrollar su propia aplicación, con la intención de llegar a más personas y ofrecer un mejor servicio.

“La idea nace porque desde muy pequeño le ayudaba a mi mamá a hacer las compras y fui aprendiendo de ella, después decidí que podía brindar ese servicio y ayudar a otras personas. Pero yo le agradezco a mi mamá porque sin su ayuda esto no sería posible”, dijo.

Hasta el momento el servicio cuenta con más de 3 mil seguidores en Facebook y los sectores que más lo solicitan son Las Torres, San Lorenzo, Sendero y Aeropuerto.

“Lo obtenido aquí lo uso para mis propios gastos y ayudar a mi mamá, además de que me sirve para cubrir mis cosas de la escuela”, comentó.

Respecto a la opinión de los clientes, Carlos aseguró que el servicio les agrada mucho, principalmente a aquellos que sufren de alguna discapacidad.



