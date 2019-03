Habrá empresas mexicanas en Tren Maya

Ciudad de México— Uno de los lineamientos que habrá dentro de la próxima licitación del Tren Maya será obligar a que haya participación de empresas mexicanas medianas y grandes, adelantó Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

"Normalmente las empresas pequeñas (mexicanas) se quedan viendo pasar las grandes obras, y la finalidad es que de alguna forma, ya sea en proveería u obra inducida, que participen", dijo en entrevista.

Jiménez Pons sostuvo que las licitaciones para el Tren Maya no serán por invitación, ya que se hará una convocatoria abierta, publica e internacional, a fin de atraer al mayor número de empresas.

"El rigor con el que se tienen que elaborar los términos de las licitaciones es muy amplio, en eso están los especialistas trabajando (...) lo que queremos hacer no es un concurso de velocidad, sino de precisión", señaló.

El funcionario agregó que se están apoyando en grupos que tienen experiencia en la integración de los términos de las licitaciones, para que salgan lo antes posible y "para que éstas queden sin duda alguna".

Precisó que de los siete tramos a licitar, este año saldrán cuatro, primero tres y después el último, o dos y dos, "estamos viendo ese tipo de cosas; y el año que entra, conforme avance el proyecto de ejecución que se está elaborando, donde el Politécnico nos está ayudando, se lanzarán los otros tres tramos faltantes".

Dijo que hay muchas empresas que están interesadas en participar en la construcción de esta obra y, por la declaraciones emitidas recientemente de ser un negocio financiero, se han recibido a grupos financieros interesados en participar.

"Hay muchos grupos y empresas muy grandes, inclusive internacionales, y algunos que son fabricantes de material rodante, locomotora, sistemas de señalamientos, fabricantes de materiales que permite construir las vías, hay de todo. Algunas embajadas que traen sus empresas", apuntó.

El Tren Maya será financiado mediante un esquema de inversión mixta (público-privada), aproximadamente el 10 por ciento quedará a cargo del gobierno y el resto a las empresas privadas que resulten adjudicatarias.

Estas empresas serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las vías férreas, o del diseño y fabricación de los trenes, según sea el caso, y de su puesta en operación.

El titular de Fonatur indicó que aunque hay avances más significativos en el esquema financiero para las licitaciones, también se sigue trabajando en la parte técnica y ambiental para la construcción de la obra.

"Desde antes de la toma de posesión del gobierno federal, algunos estados han apoyado con estudios topográficos, geofísicos; hay que recordar que el suelo de la península no es fácil, es un subsuelo cárstico que produce cavernas, ríos subterráneos", señaló.

El Tren Maya tendrá un recorrido de mil 500 kilómetros de Palenque a Cancún, por lo que conectará con los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El 16 de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el arranque de las obras de rehabilitación de las vías férreas Palenque-Escárcega, donde se construirá el Tren.

Como parte de este inicio se llevó a cabo un ritual a la Madre Tierra, el cual estuvo a cargo de Pueblos Originarios en el Antiguo Aeropuerto de Palenque, Chiapas.

"Vamos a sembrar millones de árboles en el sureste; vamos a cuidar el medio ambiente y va a haber otras acciones, porque es un programa integral", señaló ese día el Mandatario.