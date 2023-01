‘Guardan’ tiendas los cigarros

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Tabaco, comercios de Ciudad Juárez dejaron de exhibir los cigarros para cumplir con la nueva disposición.

Anteriormente, tiendas como Oxxo y Del Río tenían las cajetillas en mostradores ubicados arriba de las cajas registradoras, sin embargo, ante las nuevas prohibiciones quitaron los productos.

PUBLICIDAD

En un recorrido que El Diario realizó por este tipo de establecimientos se observó que desde el domingo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Tabaco, los anaqueles donde estaban los cigarros lucen vacíos.

Ahora es en espacios debajo de las cajas registradoras donde se colocaron los cigarros.

De igual forma, se prohíbe a los comercios la exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco, y a las tabacaleras se les impide hacer publicidad de cualquier tipo, vender en el e-commerce, hacer patrocinios y difundir sus actividades de responsabilidad social.

Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que debido a que se trata de una nueva disposición, aún se socializa con todas las tiendas que venden cigarros.

Nada a la vista

“Acaba de salir esta nueva disposición, apenas está socializándose. Lo que están limitando es la promoción y la exhibición de la venta, ya no se pueden tener los anuncios de Marlboro a la vista, ni tampoco el producto a la vista”, expresó el presidente de la Canaco.

Agregó que la ley carece de un manual de procedimiento con dibujos para saber cómo se va a aplicar.

“Siempre mandan un manual de imágenes en el que no queda duda de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La misma ley dice que más adelante, no sabemos cuántos días, va a salir el manual de esta iniciativa que prohíbe toda la promoción de tabaco”, dijo.

El Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco, mejor conocido como la ley antitabaco 2023, entró en vigor desde el pasado domingo, con lo que los restaurantes, plazas comerciales, tiendas y cualquier establecimiento comercial que incumpla con la exhibición directa de cigarros podría hacerse acreedor a multas.

Las sanciones previstas en la ley antitabaco son multas desde 60 mil y hasta de medio millón de pesos, clausura por permitir a los clientes fumar en sus instalaciones e incluso cancelación de la licencia sanitaria.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx