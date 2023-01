Gas natural cuesta a juarenses el doble

El costo por adquisición del gas natural, tarifa que paga el distribuidor a su proveedor y que se traslada directamente a los consumidores de este servicio, se duplicó en los últimos dos años, lo que ha llevado las facturas de los juarenses a nivel récord.

En enero de 2021 el “costo máximo por adquisición” fue de 3.01 pesos, mientras que en este 2023 es de 6.24 pesos, más del doble, se muestra en los recibos expedidos por la única empresa que vende el combustible en la ciudad, Gas Natural del Norte.

PUBLICIDAD

Las facturas se componen de tres rubros: el costo por adquisición, la tarifa volumétrica y el cargo por servicio, suma a la que se le incluye el IVA y que arroja el costo total de la factura, sin embargo ninguno de los últimos tres ha tenido variación.

El precio de adquisición es el que se ha disparado, y éste se refiere “al costo incurrido por el distribuidor en la compra del gas natural a Pemex o al otro proveedor que le compre y que se traslada directamente a los clientes, sin que el distribuidor obtenga una ganancia por este concepto”, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este se calcula según el consumo en pesos/m3 o en pesos/Gjoule.

El costo de la tarifa volumétrica se ha mantenido en los últimos dos años entre los 3.01 y los 3.10 pesos, mientras que el cargo por servicio en alrededor de los 20 pesos. El IVA que cobra Gas Natural del Norte es del 8 por ciento.

De acuerdo con el experto en finanzas Alejandro Sandoval, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el aumento en el costo de adquisición del gas natural y en consecuencia el alza en las facturas, tiene que ver con la guerra en Ucrania, que desató una crisis en la distribución del gas natural en el mundo.

Ese aumento en el costo por la compra del gas natural sigue golpeando fuertemente el bolsillo de las familias juarenses, ya de por sí azotadas por la inflación récord registrada desde el año pasado.

Es el caso de Cecilia Meza, quien enfrentó un pago en su recibo de gas natural de mil 921 pesos en este mes de enero, el monto más alto que jamás haya pagado, aseguró.

“Nunca me había llegado un recibo tan alto, hasta pensé que había sido un error en la lectura, pero fui a reclamar a Gas Natural y me dijeron que no, que estaba bien mi lectura”, refirió el ama de casa.

El Diario buscó la versión de la empresa para abordar los detalles y causas de este incremento, sin embargo hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Sandoval Murillo explicó que parte del alza en el precio del gas natural está relacionada con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya que el primer país es el mayor productor de ese insumo en Europa, por lo que las sanciones que le han impuesto para detener la invasión han generado escasez del hidrocarburo a nivel internacional.

Agregó que el mayor consumo durante esta temporada invernal es otro de los factores que tiene incidencia en los precios.

En enero de 2022, la tarifa del costo máximo de adquisición era de 5.23 pesos, por lo que solamente en ese año subió 19.31 por ciento.

En Ciudad Juárez la empresa Gas Natural del Norte es la única proveedora de este servicio, a diferencia del gas LP, donde existen varias empresas que compiten con los precios.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en diciembre pasado el gas natural doméstico acumuló un incremento de 12.18 por ciento en el año.

Con dicha cifra, fue el servicio que más encareció. La electricidad acumuló una inflación del 7.28 por ciento, mientras que el gas LP bajó 14.70 por ciento en el último año.